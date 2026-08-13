A zebegényi polgármester azt állítja, megállapodott egy mezőőrrel, hogy lője ki a szomjhalál elől a faluba húzódó vadakat, mire kitört a felháborodás, a mezőőr szerint viszont nem is állapodtak meg

Vérszomjas, életveszélyes, nyugdíjasevő szarvas Zebegényben

Fb-posztban tudatta csütörtökön Ferenczy Ernő zebegényi polgármester a település lakóival, hogy önkormányzata leszerződött a nagymarosi mezőőrrel a „a belterületen elszaporodott vadon élő állatok (vaddisznók, szarvasok, rókák, borzok) szakszerű ritkítására”. A bejegyzésben részletezi, hol és hogyan lehet bejelentést tenni.

A poszt alatt azonnal kirobbant a felháborodás, a tiltakozók szerint ugyanis az állatok a kivételes aszály, a Börzsöny elapadt forrásai és kiszáradt növényzete miatt húzódnak be nagy számban a faluba.

Ferenczy polgámester az egyik kommentjében azt írta, hogy „ez az intézkedés nem egy egyéni vagy önkényes vezetői döntés”, majd olyan képet festett le, mintha Zebegénybe pumák, vérmedvék és tigrisek szabadultak volna be:

„Sok család és idős lakos a saját udvarában fél a nagyvadaktól, amelyek jelenléte élet-, és balesetveszélyt-, közegészségügyi kockázatot is jelent."

Miközben az általa mellékelt képeken egy ijedős, növényevő gímszarvas látható. Kovács Dóra képviselő pár perccel későbbi kommentjében így árnyalta a képet arról, hogy a polgármester szerint ez nem egyéni döntés volt: „Képviselőként teljesen elhatárolódom ettől az intézkedéstől, a testület előtt semmilyen szinten nem volt ez a kérdés, a polgármester egyedül hozott döntést (megint), hogy szerződést köt."

De ez semmi ahhoz képest, hogy amikor a bejegyzésben megadott számon felhívtam Tóth Zoltán mezőőrt, kiderült, hogy az érintett egyáltalán nem érti a polgármester posztját, ő ugyanis elmondása szerint egyáltalán nem szerződött le vele. Mint elmesélte, Ferenczy körülbelül 3 hete valóban megkereste a témában telefonon, a mezőőr pedig elvben igent mondott neki. Ám amikor elment aláírni a szerződést, kiderült, hogy a polgármester semmit sem akart fizetni a nagy felelősséggel járó munkáért, sőt még az üzemanyagköltségét sem hajlandó fedezni. Tóth ezért nem írta alá a megállapodást.

A mezőőr egyébként azt is elmesélte, hogy azért mászkál annyi vad Zebegényben, mert mennek inni és enni a Duna felé, a hegyekben ugyanis minden patak, forrás és vízlelőhely kiszáradt és táplálék sem maradt. A folyónál van víz és némi táplálék, bár abból is egyre kevesebb. Tóth 40 éve csinálja, de hasonlót sem látott még.

Cseten elértem Ferenczy polgámestert, aki először azt írta, hogy holnap, pénteken tud nyilatkozni. Miután jeleztem neki, hogy most írok cikket az ügyről és a másik fél névvel nyilatkozva állította, hogy nincs semmiféle szerződésük, a következő párbeszéd zajlott:

444: Ön kiírta, hogy szerződést kötött valakivel. Az illető névvel lenyilatkozza, hogy nem kötöttek szerződést. Ön továbbra is azt állítja, hogy van aláírt szerződés a kezében?

Ferenczy Ernő: Miért kell magának állandóan a sz..t kevernie? Holnap írjon cikket ne ma, nem járulok semmilyen formában hozzá hogy megemlítsen engem vagy az önkormányzatot.

A döntés ellen tiltakozók nagy része arról írt, hogy a vadak kilövése helyett miért nem helyeznek ki itatókat a településen kívül, erre a felvetésre a polgármester nem reagált.