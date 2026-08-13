Cáfolja a rendőrség a kazincbarcikai farkastámadásról szóló hírt

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányságnak nincs tudomása arról a farkastámadásról, amiről a 3700PontHu számolt be a napokban. Az eredeti hírben arról írtak, hogy bejelentés érkezett a hatósághoz és rendőrségi intézkedés is történt. A Kolorline most azt írja, Nagy Gábor rendőr alezredes, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság vezetője határozottan cáfolta a rendőrségi intézkedésről és a hatósághoz érkezett bejelentésről szóló állításokat.

Nagy Gábor elmondta, hogy a rendőrség megkereste az oldal üzemeltetőjét, és kérte, hogy adja át azokat az információkat, amelyek alapján az írás megszületett. A rendőrkapitány nyilatkozatának időpontjáig ez nem történt meg.

Hozzátette, hogy jelenleg a rendőrségnek nincs tudomása farkasok megjelenéséről ezen a területen. A hatósághoz eddig sem a lakosságtól, sem vadásztársaságtól, sem a nemzeti parktól nem érkezett erre vonatkozó bejelentés vagy információ.