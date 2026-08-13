Demján nevével ígértek pénzt Nagy Mártonék, a milliárdoknak tavaly ősz óta nincs nyoma

gazdaság

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  • Még 2025 elején indult a Demján Sándor Programban a „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” pályázat, amire 9 milliárd forintot szánt az utolsó Orbán-kormány.
  • Az első körben 6000 mikro- és kisvállalkozás kapta meg a 400 ezer és 1,5 millió forint közötti támogatást.
  • A nyertesek közel negyven minősített szállítóból választhattak egyet a honlap elkészítésére, ezek a szállítók gyakran alvállalkozóknak adták ki a munkát.
  • A programban a kezdetektől számos fennakadás és csúszás volt, de a rendszer év végén omlott össze, amikor a pénzügyi elszámolások és kifizetések kezdődtek.
  • Az érintettek szerint több mint 7 milliárd forintot nem fizetett ki az állam.
  • A technológiai minisztérium szerint az előző kormány szabályozási hibái okozzák a csúszást, de a pénz megvan, és a szeptember 30-ig benyújtott szabályos elszámolásokat kifizetik.

Több tucat magyar informatikai vállalatot, egy állami program minősített beszállítóit és azok alvállalkozóit hónapok óta bizonytalanságban tartja egy, még az Orbán-kormány által 2024 decemberében meghirdetett, majd az előregisztráció után, 2025 februárjában indított pályázat. A Demján Sándor Programban kiírt „Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja” kezdeményezést mikro- és kisvállalkozások online jelenlétének erősítésére hirdették meg 9 milliárd forintos keretösszeggel. Honlap, webshop vagy online kommunikációt lehetővé tevő platform készítésére lehetett pályázni.

A programot az állami tulajdonban lévő, az akkor Nagy Márton által vezetett Nemzetgazdasági tárca által felügyelt Neumann János Közhasznú Nonprofit Kft. (Neum) menedzselte. A győztes kiscégek, illetve egyéni vállalkozások egy 400 000 vagy 1,1 vagy 1,5 millió forint értékű vouchert kaptak.

Nagy Márton laptoppal
Fotó: Bankó Gábor/444

Ezzel a programba minősített szállítóként bevont telekommunikációs és IT-szolgáltató vállalkozás egyikét kellett megkeresniük, megbízva a munka elvégzésével. Ezek a szállítók és/vagy azok alvállalkozói – kezdetben 19 minősített beszállító volt, ez a lista aztán közel negyven szereplősre bővült – a munka elvégzése után elvben ennek a vouchernek a fejében, megfelelő elszámolások és teljesítési igazolások után kapják meg a pénzüket.

Vagyis csak kapnák.

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