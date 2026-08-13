Fél évre teljesen leállhat egy orosz finomító az ukrán dróntámadás után

Teljesen leállt az oroszországi Orenburgi területen lévő orszki olajfinomító, miután kedden ukrán dróntámadás érte a létesítményt – közölte a kazah határ melletti régió kormányzója. Jevgenyij Szolncev azt mondta, a csapás olyan kulcsfontosságú infrastruktúrát ért el, amelyet egyelőre nem tudnak helyreállítani, a nyugati szankciók miatt pedig a berendezések pótlása is nagyon nehézkes.

A finomító javítása így fél évig is eltarthat. A kormányzó arra figyelmeztetett, hogy a régió emiatt a legrosszabb forgatókönyvre kell, hogy felkészüljön, az üzemanyag-ellátást más régiókból jövő szállítmányokkal próbálják megoldani, de sok benzinkút már most sem működik.

Az Orszknefteorgszintez finomítót, mely 1400 kilométerre van Ukrajnától, keddre virradóra érte az ukrán légicsapás. Ukrán források szerint a támadás közvetlenül az elsődleges kőolaj-feldolgozó egységet találta el. Az ukrán hadsereg az elmúlt hónapokban szisztematikusan méri a csapásokat az orosz olajipari infrastruktúrára, finomítók kiesése miatt Oroszország-szerte üzemanyaghiány és áremelkedés van, több régióban többórás sorok alakultak ki a kutaknál - írja a Meduza.