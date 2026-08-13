Hegedűs Zsolt: Az egészségügyben nincs helye korrupciónak, mutyinak vagy az állami vagyonnal való visszaélésnek

Az egészségügyi miniszter azután írta ki egy Facebook-posztba a címben is olvashatókat, miután kiderült, hogy hűtlen kezelés miatt indult nyomozás az OMSZ mentőautó-beszerzéseivel kapcsolatban.

Hegedűs azt írta, „zéró tolerancia van” ebben az esetben, „különösen nincs akkor, amikor olyan pénzekről és eszközökről van szó, amelyek közvetlenül emberek életének megmentését szolgálják”.

A miniszter közölte, hogy „minden olyan ügyet, amelyben felmerül a korrupció, a szabálytalanság vagy a közpénzekkel való visszaélés gyanúja”, fel fognak tárni. „Nem számít, mikor történt, ki követte el, vagy milyen pozícióban volt. A felelősöket meg fogjuk találni, és ahol a felelősség megállapítható, számon fogjuk kérni.”

Hozzátette, hogy segítik a hatóságokat az OMSZ-t érintő, jelenleg is folyamatban lévő nyomozásban, de abban semmilyen módon nem avatkoznak bele, folytatják az egészségügy átvilágítását.