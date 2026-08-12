Hűtlen kezelés miatt indult nyomozás az OMSZ mentőautó-beszerzései miatt

Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) az Országos Mentőszolgálat mentőautó-beszerzésével összefüggésben – közölte szerdán a rendőrség a police.hu-n. Az eljárás az OMSZ feljelentése alapján indult, egyelőre ismeretlen tettes ellen.

A nyomozók augusztus 11-én házkutatásokat és lefoglalásokat végeztek, valamint szemlét tartottak. A rendőrség ennél több részletet egyelőre nem közölt, arra hivatkozva, hogy a nyomozás folyamatban van.

Új mentőautók az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) székhelyén, a fővárosi Markó utcában 2026. január 15-én.

Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA

A Népszava már kedden arról írt, hogy az NNI munkatársai megjelentek az OMSZ két budapesti telephelyén, a Markó utcai főigazgatóságon és a Róbert Károly körúti bázisállomáson. A lap információi szerint a nyomozók több órát töltöttek az épületekben, és a mentőautók beszerzésével, illetve javításával kapcsolatos iratokat, számlákat és adathordozókat foglalhattak le. Az OMSZ akkor megerősítette a Népszavának, hogy hatósági intézkedés történt.

A nyomozás előzménye, hogy Constantinovics Miklós megbízott főigazgató június 22-én átfogó átvilágítást jelentett be az OMSZ-nél. Külső szakértők bevonásával kezdték átnézni a szervezet szerződéseit, 1027 járműből álló gépkocsiparkját és ingatlanállományát.

A nyilvános közbeszerzési adatok alapján az elmúlt években több milliárd forintot költöttek mentőautókra, miközben számos nagy értékű tenderen alig vagy egyáltalán nem volt verseny. Többször egyetlen cég vagy egyetlen közösen induló konzorcium adott be ajánlatot.

A mentőautó-beszerzések egyik visszatérő szereplője az állami tulajdonú BM HEROS cégcsoport volt. A csoport leányvállalata, a BM HEROS LEK Kft. 2018-ban például 117 Mercedes-Benz Sprinter alapú mentőautó szállítására kapott megbízást, mintegy nettó 3,4 milliárd forintért. Ugyanebben az időszakban egy körülbelül négymilliárd forintos javítási és szervizelési szerződés is a HEROS-hoz került.

A mentőautók ára közben jelentősen emelkedett. 2016-ban egy új jármű számított nettó ára még körülbelül 20 millió forint volt, 2025-re viszont már meghaladta a 62 millió forintot. 2025 végétől 2026 elejéig további 101 új mentőautót állítottak szolgálatba, ennek a programnak az értéke kilencmilliárd forint volt.

Ebből önmagában nem következik, hogy az OMSZ túlárazva vásárolta volna a járműveket. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy ezek közül melyik beszerzést érinti a mostani büntetőeljárás.