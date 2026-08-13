Leálltak az automatikus okosetetők, világszerte étel nélkül maradtak az apposított háziállatok

Kiterjedt üzemzavar jelentős részben leálltak a Petlibro nevű okosállat-felszereléseket gyártó cég rendszerei. A hiba miatt az automatikus etetők, okos alomtálcák, ivókutak sem működnek nagyon sok háztartásban világszerte, a beprogramozott etetések nem indulnak el - írja a Verge.

A probléma kedden kezdődött, azóta a Redditet is elárasztották a felháborodott gazdák panaszai. A gyártó állítása szerint a készülékek memóriájában elmentett időzítéseknek akkor is működniük kellene, ha megszakad az internetkapcsolat, de a tapasztalatok nem ezt mutatják.

Több felhasználó beszámolója szerint az RFID-s és Granary típusú ételadagolók egyszerűen kihagyták a beütemezett etetéseket. A leállás különösen azokat érinti súlyosan, akik épp nincsenek otthon, és így nem tudják kézzel feltölteni a tálkákat.

A Petlibro elismerte a hibát, és fokozatosan próbálják újraindítani a szervereket. Bár a cég legfrissebb tájékoztatása szerint a rendszerük nagy része már helyreállt, sok felhasználó még mindig nem tudja újracsatlakoztatni az eszközeit a mobilapphoz.