Lengyel szurkolók egy pizzázóban rohanták le az Európa-liga meccsre érkező Fradi-drukkereket

Az Európa-liga selejtező visszavágójára érkező Fradi-szurkolókra támadtak a meccs előtti napon, szerda este a délnyugat-lengyelországi város, Zabrze egyik pizzériájában.

A létszámbeli fölényben lévő maszkos lengyelek kilenc óra után rohanták le a pizzériát, megdobálták az épületet és betörték az ablakait. A fradisták - a hírek szerint a Pirates ultracsoport tagjai - igyekeztek elbarikádozni magukat. Az étteremben nemcsak fradisták tartózkodtak, a TVN24-en megjelent felvételek szerint többen pánikba is estek.

Nyolc percig tartott a támadás, ekkora értek ki a rendőrök a helyszínre. A lengyelek elpucoltak a helyszínről.

A támadásról Orbán Anita külügyminiszter is beszámolt, miután beszélt a krakkói főkonzullal. Megdöbbentőnek és elfogadhatatlan nevezte a történteket és közölte, hogy határozottan elítéli az erőszak minden formáját. „Egy sporteseménynek a közös élményről kell szólnia, semmilyen körülmények között nem válhat erőszak színterévé”.

Tájékoztatása szerint egy magyar szurkoló sérült meg komolyabban, sípcsonttörést szenvedett, a zabrzei kórházban ápolják. A TVN24-nek a rendőrségi szóvivő azt mondta, hogy a magyar szurkoló miközben egy kerítésen átugorva próbált elmenekülni, szerencsétlenül ért földet, és így törte el a lábát.

Kihallgatták a magyar szurkolókat, de egyikük sem akart feljelentést tenni. Ezt erősítette meg Orbán Anita is. A külügyminiszter szerint a lengyel rendőrök munkáját Magyarországról kivezényelt rendőrök is segítik. A Főkonzulátus folyamatos kapcsolatban van a zabrzei rendőrkapitánysággal és mindkét labdarúgó klubbal.

Az FTC által szervezett két szurkolói busz csütörtökön előreláthatóan 17 órakor érkezik a stadionhoz, a főkonzul a helyszínen fogja várni őket. A nagykövetség és a Konzuli Szolgálat folyamatosan rendelkezésre áll, a fejleményeket pedig továbbra is figyelemmel követjük - közölte Orbán Anita. Vagyis - akárcsak Szijjártó Péter alatt - továbbra is jár konzul külföldi magyar meccsekhez.