Napjai vannak hátra a 37-38 fokoknak

Vasárnap és hétfőn még melegszik az idő – akkor több helyen 37-38 fok is lehet -, utána viszont jön a hidegfront. Keddtől tartósan 35 fok alatt maradnak a maximumok, sőt, sőt, több napon keresztül 30 fok sem lesz – írja az Időkép.

Fotó: HALIL SAGIRKAYA/Anadolu via AFP

Emögött az áll, hogy a kontinens légköri helyzete átalakul, az anticiklon fokozatosan lépül, így a nyugat felől érkező ciklonok és hidegfrontjaik közelebb kerülhetnek a Kárpát-medencéhez.

Egy ilyen hidegfront érheti el a hét elején a térséget, mögötte jelentősebb mennyiségű hűvösebb levegő áramolhat be. A front záporokat és zivatarokat is hozhat.