Orosz gabonaterminálokat ért találat Novoroszijszkben, a Fekete-tengeren

Jelentések szerint ukrán drón- és rakétatámadás két fontos orosz gabonaexport-terminált is megrongált Novoroszijszk kikötőjében, és eltalálták az utolsó nagy orosz haditengerészeti bázist is a Fekete-tengeren. A BBC azt írja, helyi tisztviselők szerint a támadásban három ember, köztük egy nyolcéves gyerek életét vesztette, 24-en pedig megsérültek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy Kijev rakétákat, repülőgép- és tengeri drónokat vetett be egy orosz támaszpont megsemmisítésére, de a gabonaterminálokat nem említette. Az ukrán hadsereg később közölte, hogy négy orosz hadihajót, köztük két fregattot, eltaláltak. Oroszország nem nyilatkozott az ügyről.

Oroszország fekete-tengeri flottájának nagy része Novoroszijszkban horgonyoz, miután kénytelen volt elhagyni korábbi bázisát, Szevasztopolt, az Oroszország által megszállt Krím-félszigeten, ami túlságosan ki volt téve az ukrán támadásoknak.

Egy nagy gabonakereskedelmi vállalat megerősítette az orosz TASS hírügynökségnek, hogy terminálját eltalálták, egy másik vállalat pedig ugyanezt közölte a Reuters-szel.

Jelentések szerint éjjel ismét robbanások hallatszottak Novoroszijszk felett. Szerdán vészhelyzetet hirdettek ki a városban, miután a kikötő környékét ért találatok megrongálták a város vízellátásában fontos szerepet játszó vezetékeket is.