Terroristának nevezte Mike Huckabee amerikai nagykövet a palesztinokat blokád alatt tartó zsidó telepeseket

Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete csütörtökön közölte, hogy az amerikai nagykövetség beavatkozott az izraeli hatóságoknál a ciszjordániai Kuszra faluban élő palesztin család zaklatása ügyében, a palesztinokat blokád alatt tartó zsidó telepeseket pedig terroristának nevezte.

A Fehér Ház, valamint az amerikai kormányzat és a Kongresszus illetékesei magyarázatot kértek Izraeltől arra, hogy miként engedhették meg izraeli telepeseknek, hogy öt napon át blokád alatt tartsanak egy palesztin házat, ami egy amerikai állampolgár tulajdonában van a ciszjordániai Kuszra faluban.

„Azok cselekedetei, akik ezt teszik ennek a családnak az otthonával, bűncselekménynek minősülnek” – mondta Huckabee, aki ezzel együtt elutasította azokat az állításokat, miszerint az amerikai tisztviselők nem tettek semmit. Huckabee az X-en azt írta, „ez hazugság”, úgy fogalmazott, hogy „a nagykövetség NAGYON aktívan részt vett az ügyben, és az IDF, valamint az izraeli rendőrség kérésünkre eltávolította az izraeli terroristákat, akik ezt tették”.

(The Jerusalem Post/MTI)