Vidnyánszky Attila azt mondja, péntek reggel menesztik a Nemzeti éléről

Péntek reggel 9-re rendelték be a minisztériumba, ahol felbontják a szerződését – állította Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Vidnyánszky onnan tudja, hogy meneszteni fogják, hogy az államtitkár-helyettes jelezte, hogy közös megegyezést szeretnének, „érjen véget a történet” a közigazgatási államtitkár jelenlétében. Vidnyánszky ezt sérelmezi, ő ugyanis Tarr Zoltán miniszterrel és Nagy Ervin kulturális államtitkárral akar beszélni.

Egy feltétellel hajlandó önként aláírni a felmentését, ha le lesz írva, hogy milyen szakmai okok mentén döntöttek, ami miatt nem vezetheti a Nemzeti Színházat. Azzal érvelt, hogy most az ideológiák félretételéről szól minden.

Amikor a műsorvezető megkérdezte, miért gondolta, hogy marad a Nemzetiben, hiszen Nagy Ervin a kampányban többször elmondta, neki mennie kell, az előző hatalom furkósbotja volt, és óriási bűnöket követett el a magyar színház életben, Vidnyánszky azt mondta, Alföldi Róbert a kormányváltás után három évig maradt, és kitöltötte a szerződését. (Vidnyánszky sokkal komolyabb szerepet töltött be, mint Alföldi, végig bólogatott az előző kormány kultúrarohasztó intézkedéseihez, az NKA bizottságában is benne volt, 2020-ban ő lett a szétvert SZFE-t fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke. A műsorban azt mondta, szeptember 1-ével már nem ő lesz.)

Vidnyánszky a műsorban állította, le akart ülni Nagy Ervinnel, hogy mondja el a bűnöket, de neki is van egy csomó sérelme vele kapcsolatban, mert szerinte azok a sorozatok, amelyekben Nagy részt vesz, nagyobb bűnök, mint bármi más a közízlés és a magyar lélek pusztításában.

Szerinte le akarják nullázni, és azért nem mond le, mert szerinte jól színház működik, olyan nemzetközi kapcsolataik vannak, mint 190 éve soha.

A történelem színpadán - a magyar színjátszás a kommunista diktatúra árnyékában című kiállítás megnyitója 2026. április 10-én Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Szerinte annál nagyobb hibát nem találnak nála, hogy két évvel ezelőtt nem decemberben adták ki a karácsonyi jutalmat, hanem januárban, és erre nem kért engedélyt.

Ha nem írja alá a közös megegyezést, akkor a következő lépés azt lesz, hogy felmentik. Ha a felmentés szabályainak megfelel, „akkor nem tudok mit csinálni.” Ki kell, hogy fizessenek neki egy évet, ami nagyon nagy pénz.

Közben a Telex színházi forrásokból úgy tudja, Vidnyánszky Attila egy ideje fontolgatja a távozását, és ő maga kezdeményezte a munkaviszonya közös megegyezéssel való felmondását.

Frissítés: Tarr Zoltán miniszter a Facebookon azt írta, Vidnyánszky valótlanságokat állít. Szerinte a műsorban az igazgató „rosszhiszemű állításokat tett, amely megnehezíti az intézmény és a fenntartó közötti párbeszédet.”

Tarr szerint a független, átlátható kulturális működés egyik alapja hisztériakeltés helyett az érdemi és tisztességes párbeszéd. „A fenntartó legfőbb célja, hogy minden intézmény, így a Nemzeti Színház is átláthatóan végezze kulturális közszolgáltató tevékenységét, olyan intézményként működjön, ahol a társulat és a nézők az elsők. Sajnálattal látjuk, hogy ennél Igazgató úrnak a hazugságokkal szerzett kattintásvadászat többet ért.”

Tarr a posztban nem cáfolta Vidnyánszky menesztését.