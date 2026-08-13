Vidnyánszky Attila azt mondja, péntek reggel menesztik a Nemzeti éléről

Péntek reggel 9-re rendelték be a minisztériumba, ahol felbontják a szerződését – állította Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója az ATV Egyenes beszéd című műsorában.
Vidnyánszky onnan tudja, hogy meneszteni fogják, hogy az államtitkár-helyettes jelezte, hogy közös megegyezést szeretnének, „érjen véget a történet” a közigazgatási államtitkár jelenlétében. Vidnyánszky ezt sérelmezi, ő ugyanis Tarr Zoltán miniszterrel és Nagy Ervin kulturális államtitkárral akar beszélni.
Egy feltétellel hajlandó önként aláírni a felmentését, ha le lesz írva, hogy milyen szakmai okok mentén döntöttek, ami miatt nem vezetheti a Nemzeti Színházat. Azzal érvelt, hogy most az ideológiák félretételéről szól minden.
Amikor a műsorvezető megkérdezte, miért gondolta, hogy marad a Nemzetiben, hiszen Nagy Ervin a kampányban többször elmondta, neki mennie kell, az előző hatalom furkósbotja volt, és óriási bűnöket követett el a magyar színház életben, Vidnyánszky azt mondta, Alföldi Róbert a kormányváltás után három évig maradt, és kitöltötte a szerződését. (Vidnyánszky sokkal komolyabb szerepet töltött be, mint Alföldi, végig bólogatott az előző kormány kultúrarohasztó intézkedéseihez, az NKA bizottságában is benne volt, 2020-ban ő lett a szétvert SZFE-t fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke. A műsorban azt mondta, szeptember 1-ével már nem ő lesz.)
Vidnyánszky a műsorban állította, le akart ülni Nagy Ervinnel, hogy mondja el a bűnöket, de neki is van egy csomó sérelme vele kapcsolatban, mert szerinte azok a sorozatok, amelyekben Nagy részt vesz, nagyobb bűnök, mint bármi más a közízlés és a magyar lélek pusztításában.
Szerinte le akarják nullázni, és azért nem mond le, mert szerinte jól színház működik, olyan nemzetközi kapcsolataik vannak, mint 190 éve soha.
Szerinte annál nagyobb hibát nem találnak nála, hogy két évvel ezelőtt nem decemberben adták ki a karácsonyi jutalmat, hanem januárban, és erre nem kért engedélyt.
Ha nem írja alá a közös megegyezést, akkor a következő lépés azt lesz, hogy felmentik. Ha a felmentés szabályainak megfelel, „akkor nem tudok mit csinálni.” Ki kell, hogy fizessenek neki egy évet, ami nagyon nagy pénz.
Közben a Telex színházi forrásokból úgy tudja, Vidnyánszky Attila egy ideje fontolgatja a távozását, és ő maga kezdeményezte a munkaviszonya közös megegyezéssel való felmondását.
Frissítés: Tarr Zoltán miniszter a Facebookon azt írta, Vidnyánszky valótlanságokat állít. Szerinte a műsorban az igazgató „rosszhiszemű állításokat tett, amely megnehezíti az intézmény és a fenntartó közötti párbeszédet.”
Tarr szerint a független, átlátható kulturális működés egyik alapja hisztériakeltés helyett az érdemi és tisztességes párbeszéd. „A fenntartó legfőbb célja, hogy minden intézmény, így a Nemzeti Színház is átláthatóan végezze kulturális közszolgáltató tevékenységét, olyan intézményként működjön, ahol a társulat és a nézők az elsők. Sajnálattal látjuk, hogy ennél Igazgató úrnak a hazugságokkal szerzett kattintásvadászat többet ért.”
Tarr a posztban nem cáfolta Vidnyánszky menesztését.