A Bumble eltörli a szabályt, ami híressé tette: mostantól a férfiak is írhatnak először

Több mint egy évtized után eltörli egyik legismertebb szabályát a Bumble: heteroszexuális matcheknél mostantól nem csak a nők írhatnak először. A társkereső 2014-ben éppen ezzel különböztette meg magát a Tindertől és más konkurensektől - írja a BBC.

Fotó: SILAS STEIN/dpa Picture-Alliance via AFP

A változtatást tesztelő Bumble szerint a szabály eltörlése növelte a felhasználói aktivitást. Egy felmérésükben pedig a nők 66 százaléka azt mondta, inkább azt szeretné, ha a férfi kezdeményezne. Egy másik szabályon is lazítanak: a match után az eddigi 24 óra helyett három nap áll rendelkezésre, hogy az egyik fél elkezdjen egy beszélgetést.

A „nők teszik meg az első lépést” elv a Bumble indulása óta az app identitásának része volt. A korábban a Tindernél dolgozó alapító, Whitney Wolfe Herd 2015-ben még arról beszélt, hogy sztereotípia azt feltételezni, hogy a nők hátradőlve várják a férfiak közeledését. Most azt mondja, a nőközpontú megközelítés sosem jelentette azt, hogy csak egyféleképpen lehet ismerkedni, a felhasználók pedig ma nagyobb rugalmasságot és kevesebb nyomást szeretnének.

A változás megosztotta a felhasználókat. A félmilliós r/Bumble Reddit-közösségben sokan azt kérdezik, mi különbözteti meg ezután az appot a többi társkeresőtől. Volt, aki azért szerette a régi rendszert, mert egy nő első üzenete valódi érdeklődést jelzett. Más nők viszont arról írtak, hogy belefáradtak a kezdeményezésbe, különösen úgy, hogy a férfiak sokszor nem válaszoltak.

Az eredeti szabály egyébként már korábban lazult. Az Opening Moves funkcióval a nők előre beállíthattak egy kérdést, amelyre a férfiak elsőként válaszolhattak. Sarah Louise Ryan párközvetítő szerint a Bumble egykor újszerű ötlete mára egyszerűen kifutotta magát: ami kezdetben felszabadítónak tűnt, idővel azzal járt, hogy a beszélgetés elindításának terhe a nőkre hárult, miközben a férfiak passzív szerepbe kerültek.