A női kosárlabda lett az amerikai kultúrharc legújabb színtere

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A 2026-os WNBA-szezon minden korábbinál nagyobb figyelmet hozott a női kosárlabdának, az érdeklődés középpontjában Caitlin Clark, az Indiana Fever 24 éves irányítója, a liga új szupersztárja és egyik legnagyobb közönségmágnesе áll, akinek berobbanása új szintre emelte a WNBA nézettségét és ismertségét. Ám az elmúlt időszakban egyre kevésbé maga a játék került a középpontba, a növekvő nézettség és a liga sztárjainak teljesítménye mellett egyre nagyobb teret kap az amerikai kultúrharc egyik legmegosztóbb kérdése: szerepelhetnek-e transznemű nők a női profi sportban?

A 2026-os WNBA-szezon minden korábbinál nagyobb figyelmet hozott a női kosárlabdának, ám az elmúlt hetekben egyre kevésbé maga a játék került a középpontba.

Korábban az egyetemi bajnokságot megnyerő úszó, Lia Thomas körül bontakozott ki hasonló vita az Egyesült Államokban, most pedig az Indiana Fever játékosa, Sophie Cunningham került a középpontba, miután az ESPN-nek adott július végi interjújában arról beszélt, hogy meg akarja védeni a fiatal női sportolókat.

„Meg akarom védeni a fiatal lányokat az öltözőben, vagy a sportban, akiknek nem kellene biológiai férfiakkal szembenézniük”

– mondta.

Fotó: MICHAEL REAVES/Getty Images via AFP

Cunningham hangsúlyozta, hogy nem a transznemű emberek ellen beszél. „Szeretettel fordulok mindenki felé, ugyanakkor a szeretettel együtt jár az igazság és az őszinteség” – fogalmazott. Később sem hátrált meg, azt mondta „józan ész” azt diktálja, hogy a transznemű sportolókat kizárják a női számokból.

A nyilatkozat különösen érzékenye közegben robbant, a WNBA játékosai évek óta aktívan szólalnak fel társadalmi kérdésekben, a faji igazságtalanságoktól az LGBTQ-jogokig. A kijelentés gyorsan túl is lépett a sport határain: Donald Trump támogatásáról biztosította Cunninghamet, JD Vance alelnök pedig bátornak és inspirálónak nevezte. Trump álláspontja régóta ismert ebben a kérdésben: tavaly rendeletben lépett fel a transznemű nők női sportkategóriákban való részvétele ellen, és jelezte, hogy ugyanezt az elvet a 2028-as Los Angeles-i olimpián is érvényesítené. Emellett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is szigorúbb, egységes szabályozást mérlegel, bár végleges döntés még nem született.

Cunningham ugyanakkor az interjúban hangsúlyozta, hogy nem tekinti magát politikai szereplőnek. „Nagyon középen vagyok” – mondta a lapnak, hozzátéve, hogy mindkét politikai oldalon vannak olyan kérdések, amelyekkel egyetért, és olyanok is, amelyekkel nem.