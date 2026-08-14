Bóna Szabolcs: A kormány megakadályozza Deutsch Tamás tervét

„Megvédjük a 114 éves kertészeti iskola jövőjét!” – írja Bóna Szabolcs a kertészeket, parképítőket és földmérő szakembereket képző Varga Márton Kertészeti és Földmérési Technikumról.

Az agrárminiszter azt írja, a technikum tanulóinak száma az elmúlt években 266-ról 483 főre nőtt, „diákjai nemzetközi versenyeken érnek el kiemelkedő eredményeket, az intézmény szakmai munkájának pedig meghatározó része az országos jelentőségű botanikus kert és a 92 éves japánkert”.

„Ma mégis az a veszély fenyegeti, hogy egy politikai támogatással előkészített ingatlanügy miatt elveszítheti működésének alapjait. Az MTK – amelynek elnöke Deutsch Tamás – olyan folyamatot indított el, amelynek eredményeként a technikum épületébe kívánja költöztetni az általa létrehozni tervezett Brüll Alfréd Sportiskolát. Mindez úgy történne, hogy az intézmény már ma is több mint 102 százalékos kihasználtsággal működik, tornatermét pedig napi 13 órában használják. Két iskola egyszerűen nem fér el ugyanabban az épületben”

– írja Bóna, aki szerint ha a terv megvalósul, „annak súlyos következményei lehetnek”.

Bóna Szabolcs a kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés agrár- és élelmiszergazdasági bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

„Egy több mint százéves, folyamatosan fejlődő agrárszakképző intézmény önállósága kerülhet veszélybe, vagy egy több milliárd forintos kényszerköltözés elé nézhet” – írja Bóna, hozzátéve: „Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a Varga Márton Technikum működése ne kerüljön veszélybe.”