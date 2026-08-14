Előkerítette az olasz rendőrség Cézanne, Renoir és Matisse ellopott képeit

Az olasz rendőrség pénteken bejelentette hogy visszaszerezte az egyik Parma megyei gyűjteményből tavasszal ellopott Cézanne-, Renoir- és Matisse-festményeket.

Paul Cézanne Cseresznyés csendélet című képe (balra), Pierre-Auguste Renoir Halak című képe (jobbra) és Henri Matisse Odaliszk a teraszon című képe Fotó: HANDOUT/AFP

Pierre-Auguste Renoir impresszionista festő 1917-ben készült, Halak című festményét, Paul Cézanne 1890-ből származó Cseresznyés csendélet és Henri Matisse 1922-es Odaliszk a teraszon című festményét a Parma közelében, Mamiano di Traversetolóban található Fondazione Magnani Rocca múzeum állandó gyűjteményéből vitték el március 22-éről 23-ára virradó éjszaka, kevesebb mint három perc alatt. Művészeti szakértők szerint becsült értékük meghaladja a 9 millió eurót (3,26 milliárd forint).

A rendőrség csak annyit árult el az akcióról, hogy a festmények egy összetett, sok részletre kiterjedő nyomozás eredményeként kerültek kézre. Közzétették ugyanakkor a lopásról készült videofelvételt, amin két álarcos betörő volt látható, amint egy ablakon hatoltak be az épületbe, majd a második emeleten található francia mesterek termében levették a festményeket a falról, és gyorsan távoztak az épületből. A Magnani Rocca Alapítvány székhelyén, a Villa Magnani-Rocca épületében található magángyűjteményben olyan további híres festők alkotásai láthatóak, mint Tiziano, Goya, Tiepolo, Monet, Rubens és Giorgio Morandi.

Csütörtökön a brazíliai São Paulo polgári rendőrsége azt közölte, hogy visszaszerzett nyolc Matisse-illusztrációt is, amelyeket tavaly december 7-én loptak el egy könyvtárból. A mintegy 200 ezer dollár összértékű művek a Jazz című limitált kiadású művészkönyvhöz készültek. Két tolvaj vitte el őket egy kiállítás utolsó napján: lefogtak egy biztonsági őrt és egy idős házaspárt, akik éppen a könyvtárban tartózkodtak, majd gyalog menekültek el. A rendőrség szerint a lopást feltehetően az 53 éves Laéssio Rodrigues de Oliveira rendelte meg, akit Brazília egyik legismertebb műkincstolvajaként tartanak számon. Április óta őrizetben van, miután egy másik ügy kapcsán letartóztatták. A műveket São Bernardo do Campo egyik házában találták meg São Paulo külvárosában, és a rendőrség szerint jó állapotban voltak. (Guardian/MTI)