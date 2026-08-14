Gulyás Márton elárulta, miért tűnt el hónapokra, és azt is bejelentette, ki lesz a Partizán új főszerkesztője

Több hónapos kihagyás után tér vissza a Partizán képernyőjére Gulyás Márton, aki egy péntek reggel közzétett, nyolcperces videóban mondta el, hogy egészségügyi problémák miatt tűnt el egy időre a nyilvánosságból. Elmondása szerint 14 éve küzd szívritmuszavarral, állapota azonban tavaly ősszel romlani kezdett, és a választási kampány végére már két-három hetente kiújult a probléma. A kampányból nem akart kimaradni, ezért a műtétet a választás utánra halasztotta. Végül a Honvédkórházban többórás nyitott szívműtéten esett át, amely Gulyás szerint jól sikerült, a rehabilitáció után pedig már kiváló állapotban van.

A műtét egy új Partizán-projekt ötletét is adta. Magyar szív címmel átfogó dokumentumfilmet készítenek a magyarországi szív- és érrendszeri betegségekről és azok ellátásáról. Gulyás azt mondta, olyan szakembereket és helyszíneket szeretnének bemutatni, amelyek ritkán kerülnek a nyilvánosság elé, műtéteket is követnek majd kamerával, és a filmben az ő operációjának felvételei is szerepelnek: többek között az a pillanat, amikor a szívmotorról leállítva a szíve ismét önállóan verni kezdett. Gulyás szerint saját kórházi tapasztalata arra is ráirányította a figyelmét, hogy az egészségügy problémái mellett az ott dolgozók munkáját és a rendszer működő részeit is érdemes bemutatni.

Gulyás egy másik fontos változást is bejelentett: lemondott a Partizán főszerkesztői posztjáról, szeptember 1-jétől Földiák Vince vezeti a szerkesztőséget. Földiák régóta dolgozik Gulyással, a Partizán több anyagában is részt vett, köztük a Polt Péterről készült műsorban és a négyrészes Vesszen Trianon dokumentumfilm-sorozatban. Gulyás azzal indokolta a váltást, hogy sosem tervezett főszerkesztő lenni, a pozíció lényegében a Partizán növekedésével „jött létre körülötte”, és saját megítélése szerint nem is volt igazán jó ebben a szerepben. Úgy fogalmazott, több benne az egyéni alkotókedv annál, hogy elsősorban mások munkájának gondozásában találja meg a helyét.

A Partizán kuratóriumi tagjai. Középen: Földiák Vince.

Gulyás ugyanakkor nem távozik a Partizántól: az alapítvány kuratóriumi elnöke marad, és a főszerkesztői feladatok leadásával több ideje lesz nagyobb videós projektekre. Emellett egy másik, évek óta tervezett új projekten is dolgozik, amelyről augusztus 28-án ígért részleteket. Egyelőre csak annyit árult el róla, hogy a Partizánon belül indul, és azzal kapcsolatos, hogy mire készül „a körúton kívül”.



Frissítés 7:47-kor: Földiák Vince, a Partizán szeptemberben hivatalba lépő új főszerkesztője a péntek reggeli hírlevélben részletesen bemutatta, hogyan alakul át a csatorna vezetése Gulyás Márton hátrébb lépésével. A legfontosabb változás, hogy szétválasztják a cégjogi és az operatív vezetést. A Partizánt tulajdonló alapítványt a jövőben háromtagú kuratórium képviseli: Gulyás Márton kuratóriumi elnökként, Pap Iván pénzügyi vezetőként, Földiák pedig főszerkesztőként vesz részt benne. Gulyás tehát átadja a napi működtetést, de vezetőségi tagként és tartalomkészítőként is a Partizánnál marad.

A szerkesztőség napi irányítása sem egyetlen ember kezében lesz. Földiák mellett három főszerkesztő-helyettes – Janan Mirwais, Puskár Krisztián és Szurovecz Illés – alkotja a Főszerkesztői Bizottságot, amely a Partizán operatív vezetését végzi. A gyártási kérdésekért Kubik Bence gyártási szakmai vezető felel majd.

Földiák a változásokat részben a kormányváltás utáni új médiahelyzettel indokolta. Szerinte a Tisza választási győzelmével a korábban magát elsősorban a Fidesztől való függetlenséggel meghatározó sajtónak is újra kell gondolnia a szerepét. A Partizán feladata továbbra is a mindenkori hatalom ellenőrzése és számonkérése marad, de ehhez szerinte meg kell haladniuk a NER 16 éve alatt kialakult és „megcsontosodott reflexeket”.

Az új főszerkesztő azt is elismerte, hogy a kormányváltás és az átalakuló médiapiac több fontos munkatársat elsodort a Partizántól, köztük olyanokat is, akik a csatorna ismert arcai voltak. Közben új embereket is igazoltak: mások mellett Miklós Vera belpolitikai szerkesztőként, Kuczogi Jakab szerkesztő-riporterként, Tóth Szilárd János pedig a külpolitikai műsorok szerkesztőjeként és műsorvezetőjeként csatlakozott. Földiák szerint a következő hónapokban további érkezőket is bejelentenek.