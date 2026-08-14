Kiderült, mi törte be a Ryanair ablakát, amin át egy utas feje és válla is kikerült a gépből

A Ryanair július 10-i, Szalonikiből Memmingenbe tartó járatának hajtóművéből leszakadó darabok törték be azt az utasablakot, amelyen keresztül egy férfi feje és jobb válla a gépen kívülre került – derül ki az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) előzetes jelentéséből, amelyről a BBC számolt be.

A vizsgálat szerint nem sokkal a felszállás után a gép jobb oldali hajtóművének egyik ventilátorlapátja eltört. A hajtóműből származó törmelék eltalálta és betörte az egyik utasablakot, a hirtelen nyomáskülönbség pedig a mellette ülő szerb állampolgárságú Ljubisa Karović fejét és jobb vállát a nyíláson keresztül a gépen kívülre szívta. A férfi súlyosan megsérült és sokkos állapotba került. Karović felesége, Svetlana Grković Maksimović később a BBC szerb kiadásának azt mondta, két másik utassal együtt több percen keresztül férje lábát fogták.

Az NTSB a pilóták beszámolója alapján azt is rekonstruálta, mi történt a hajtómű meghibásodása előtt. Emelkedés közben a személyzet először erős vibrációra figyelmeztető jelzést kapott a jobb oldali hajtóműből. Csökkentették annak teljesítményét, majd elvégezték a szükséges ellenőrzéseket. Miután a vibráció megszűnt, robotpilótával folytatták az emelkedést.

Nem sokkal később azonban a hajtómű ismét erősen vibrálni kezdett, majd a személyzet hangos csattanást hallott. Ekkor vészhelyzetet jelentettek, és megkezdték az ereszkedést.

A légiutas-kísérők szintén hallották és érezték a vibrációt, és kisebb mennyiségű füstöt is láttak. Ezután leestek az oxigénmaszkok. Az egyik légiutas-kísérő arra lett figyelmes, hogy az utasok segítségért kiabálnak: az egyik utas részben a megrongálódott ablak nyílásába került, maga az ablak pedig teljesen hiányzott.

A személyzet végül úgy döntött, visszafordul Szalonikibe, ahol a gép probléma nélkül leszállt.

Az előzetes jelentésből az is kiderült, hogy a hajtóművet mindössze két hónappal korábban, májusban ultrahangos vizsgálatnak vetették alá, de akkor nem találtak rajta hibát. Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója korábban azt mondta, elképzelhető, hogy a meghibásodást a hajtóműbe került idegen tárgy okozta.

A baleset pontos okát továbbra is vizsgálják. A görög hatóságok az incidens után teljes egészében az amerikai NTSB-re bízták a vizsgálatot. A repülőgépet a Ryanair leányvállalata, a Malta Air üzemeltette.