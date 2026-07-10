Betört egy Ryanair-gép ablaka, a nyomásváltozás egy utast beszippantott az ablakba, a feje kilógott a gépből

Pánik tört ki a Ryanair péntek reggeli, Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járatán, amikor a Boeing 737-es gép egyik fedélzeti ablaka betört. Egy utast a légnyomás változása beszippantott az ablakba úgy, hogy a 61 éves férfi feje kilógott a gépből. A szemtanúk szerint a felesége megragadta, ennek köszönhette, hogy a kültéri kisebb légnyomás nem rántotta ki a gépből. Közben az utastérben azonnal leestek az oxigénmaszkok a belső légnyomásváltozás (dekompresszió) miatt.

#sondakika Ryanair uçağında dehşet verici anlar!



Bir yolcuyu, Selanik'ten Memmingen'e uçan uçakta, pencere arızası nedeniyle kabinden dışarıya uçmaktan son anda karısı kurtardı!



Korkunç olay Ryanair’in FR1879 sayılı, Boeing 737-8 tipi uçağında yaşandı. Uçağın iki motorundan… pic.twitter.com/1MwxGp1rHW — Haber Air (@haberaircom) July 10, 2026

Az eset akkor történt, amikor a gép már 10 000 láb fölött (több mint 3 kilométeres) magasságban, Észak-Macedónia fölött volt. Az FR-1879 jelzésű járat gyorsan ereszkedni kezdett, ezután a férfit vissza tudták húzni a gépbe, a sérült ablak melletti sorban ülő utasokat pedig más helyre ültették.

A repülő végül visszatért Szalonikibe. A reptéren tűzoltók, a mentők, a rendőrség és más biztonsági szolgálatok készenlétben álltak, de a repülőgép gond nélkül leszállt, majd a repülőtér egy erre kijelölt területére szállították.

A hatóságok tisztázták, hogy a repülőgép törzsén nem történt repedés vagy törés. A feltételezések szerint az ablakot egy a gép motorjából származó törmelék törhette be. A balesetben megsérült szerb állampolgárságú utast kórházba szállították, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket.

Forrás: Euronews, Budflyer, Haber Air