Lángolva menekülő autók, robbanó gázpalackok: magyar turisták pokoli éjszakája a horvát tűzben

Dicső Zoltán felvétele

A beszámolók alapján sok magyar turistának volt félelmetes éjszakája a Splittől 25-30 kilométerre délre, Brac szigetével szemközt fekvő Omisban és a kisváros környéki, a nyári szezonban turizmusból élő falvakban. A népszerű nyaralókörnyéket ugyanis csütörtökön este hirtelen kipattant, majd az ide-oda fújó szél miatt villámgyorsan és kiszámíthatalanul terjedő tűz tarolta le. A tűzfészek valahol az Omistól közúton 8 kilométerre eső, a kisvárostól délkeletre fekvő Lokva Rozgonica környéki erdőben lehetett, a tűz innen észanyugat felé, a városka irányába terjedt, a kopár hegyoldal és a tengerpart közötti keskeny, zöld sávban, hajnalra elérve a város egyes kerületeiig, útközben több, párszáz lakosú nyaralófalucska környékét is felperzselve.

Orbán Anita külügyminiszter péntek délelőtti posztja szerint „legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni az erdőtűz által érintett területről. Közülük mintegy 45 főt egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 magyar állampolgárt pedig egy másik helyszínre menekítettek ki." Utóbbiakért két kisbuszt küldött ki a minisztérium. A helyszínen két, Zadarban szolgálatot teljesítő magyar rendőr is segíti a munkát.

Négy magyar sérültről tudnak eddig, két magyar állampolgár tartózkodik kórházban, „őket a jelenlegi információk szerint még ma hazaengedhetik”, írta a külügy Facebookon. Két olyan peches magyar családról tud a magyar külügy, akik csak gyalog tudtak elmenekülni és az autói valószínűleg a tűz martalékává váltak.

Nagyjából 900-1000 hektárnyi terül éghetett ki az éjjel, sok ház és jármű pusztult el, nagyjából ezer embert kellett evakuálni - jelentette be pénteken reggel Slavko Tucaković, Omis tűzoltóparancsnoka. A mentőegységek pénteken reggelre már uralták a helyzetet, minden nyílt tüzet eloltottak, de még folyt a tűzfészkek légi oltása, a környékbeli egyetlen főútvonal még le volt zárva, és Brzet, Nemira, Stanići, Ruskamen és Lokva Rogoznica településeken még nem volt áram sem. Az Omistól Split felé eső nyaralótelepüléseken - például Duce, Dugi Rat vagy Jesenice viszont működik az áramszolgáltatás is.

A helyzet délelőtt fél 11 tájban már a tűzfészek közelében, Lokván is nyugodt volt, helyi beszámolók szerint a tűzoltók már uralták a helyzetet, folyt a kiégett autók elszállítása és már a főút megnyitását várták. Az Omishoz annál közelebb eső Nemirában délelőtt helipoterről oltották a tűz maradékait, a levegőben erős füstszag terjengett, folyóvíz már volt, áramszolgáltatás még nem.

A horvát Index szerint az éjjel 36 ember szorult orvosi ellátásra az Omis környéki tüzek miatt, közülük 14-en kórházban fekszenek, 7-en súlyos, kritikus állapotban. A lap helyszíni tudósítója sorra felrobbanó gázpalackokról, lángoló autókról és hajókról, szirénázó mentő- rendőrségi- és tűzoltóautókról és sok, hajón menekülő turistáról számolt be.

A menekülők közül azok, akik nem egyből hazaindultak, jellemzően Omisba tartottak, ezért volt akkora riadalom, amikor hajnaltájban úgy tűnt, hogy a könyék központját is felemésztheti a tűz. Amit végül sikerült a központ elérése előtt eloltani. A beszámolók szerint sok magyar is az autójában aludt valamennyit a városka utcáin.

Az érintett magyarok péntek reggeli beszámolói alapján az Omistól dél-délkeletre fekvő Staniciban különösen ijesztő helyzet alakult ki este.

„Nagyon gyorsan terjedt a tűz"- írta például V. „Mi, amint megéreztük a füstszagot, elkezdtünk összepakolni. Akkor nem gondoltuk, hogy ekkora a baj. Feltámadt a szél és nagyon gyorsan megfordította a tűz terjedési irányát. Pillanatok alatt mellettünk kezdett el lángolni a terület. Senkinek nem szóltak , senkit nem evakuáltak magunktól szedtük a cuccunkat és menekültünk el és így is perceken múlott az életünk."

- írta V.

A helyzetet a környék geográfiája tette különösen ijesztővé a tűz elől menekülők számára. Jellegzetes dalmát tájról van szó: a hegyek majdnem a tengerig futnak le, az utolsó kopár, meredek lejtő és a víz között mindössze néhány száz méter széles lakott, zöld sáv húzódik, ahonnan néhol csak egyetlenegy úton lehetett menekülni, de maximum egy párhuzamos kijutási lehetőség akadt. Az út mellett sok helyen mindkét oldalon lángolt a növényzet, a fel-feltámadó erős szél pedig óriási mennyiségű izzó parazsat reptetett a levegőben. Ezért gyulladt ki sok autó mozgás közben.

The images of the forest fire raging near Omiš, Croatia, look more like scenes from Mordor than a beautiful holiday destination. People are being evacuated right now, and cars caught on the road are in flames. pic.twitter.com/5R7DVeZtwn — Goran Majić (@Goran_Majic) August 13, 2026

A tűz okáról biztosat még nem tudni. A Jutarnji List című helyi lapnak nyilatkozó Lokva Rozognica-i kávézótulajdonos, Goran Lovric arról számolt be, hogy a tűzvész érzésre egy pillanat leforgása alatt tört ki: egy beépítetlen, erdős területen lángoló tüzet vettek észre, majd gyorsan elszabadultak az események.

A szárazság, a hőség és a szél miatt nemcsak Omis könyékén dúlt erdőőtűz: az itt történtekkel párhuzamosan embereket kellett evakuálni a szemközt fekvő Brac szigetéről, miközben légi oltás igénylő erdőtűz tört ki az innen délre található Peljesac féslzigeten, Potomje környékén is.