Mexikóban vádat emeltek egy volt kormányzó ellen, aki benne lehetett 43 diák eltüntetésében

Hivatalosan vádat emeltek a mexikói Guerrero állam volt kormányzója ellen a 2014-ben eltűnt 43 diák ügyében. A diákoknak 2014. szeptember 26-án veszett nyoma Guerrero államban, Ayotzinapa közelében. A korabeli nyomozás - amit még az előző elnök, Enrique Peña Nieto rendelt el - arra jutott, hogy a diákokat helyi rendőrök rabolták el, és adták át a Guerreros Unidos bűnbandának, amely aztán kivégezte őket, maradványaikat pedig elégette egy szeméttelepen, majd Cocula község közelében egy folyóba dobta.

A 43 eltűnt tanárképzős hallgató rokonai Andrés Manuel López Obrador elnökkel folytatott március 5-i tanácskozásuk után Mexikóvárosban tartottak sajtótájékoztatót. Fotó: ALFREDO ESTRELLA/AFP

Az eset azóta az ország brutális drogháborújának és a hatóságok büntetlenségének egyik jelképévé vált. Eddig csak három diák maradványait sikerült azonosítani, a másik negyven sorsa továbbra sem ismert. A múlt héten letartóztatott Ángel Aguirrét emberrablással és az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolják.

Angel Aguirre volt kormányzó Fotó: JESUS GUERRERO/AFP

A vád szerint ő rendelte el azoknak a térfigyelő kamerás felvételeknek a megsemmisítését, amikkel tisztázni lehetett volna, mi történt az ayotzinapai tanárképző főiskola diákjaival 2014. szeptember 26-án éjjel. Szerdán egy bíró úgy döntött, hogy a mexikói főügyészség elegendő bizonyítékot mutatott be ahhoz, hogy hivatalosan vádat emeljen Aguirre ellen erőszakos eltüntetés miatt, és elrendelte, hogy a tárgyalásig maradjon egy szigorúan őrzött börtönben.

Aguirre ügyvédje tagadta, hogy védence bármilyen jogsértést követett volna el. Guillermo Baradas azt mondta az újságíróknak: „Olyan bizonyítékokat mutattunk be, amelyek szerint abban az időpontban, amikor a videókat állítólag átadták Ángel Aguirre úrnak, ő egy magas szintű megbeszélésen vett részt.” Aguirre vádemelése a legjelentősebb áttörés az ayotzinapai ügyben azóta, hogy 2022-ben letartóztatták Jesús Murillo Karamot, aki a diákok elrablásának idején Mexikó főügyésze volt.

A diákok elrablásának éjszakáján az Ayotzinapa faluban működő Raúl Isidro Burgos tanárképző főiskola diákjai több buszt is eltérítettek Iguala városában, hogy eljussanak egy mexikóvárosi tüntetésre. Mielőtt azonban elhagyhatták volna Igualát, Guerrero államban a diákokat megtámadta egy helyi bűnbanda, ami együttműködött a városi rendőrséggel. Egy éveken át tartó nemzetközi vizsgálat arra jutott, hogy szövetségi erők (rendőrök és katonák) is érintettek voltak, vagy közvetlenül részt vettek az akcióban, vagy nem avatkoztak közbe, miközben a diákokat elhurcolták és feltehetően megölték. Az akkori kormány úgy próbálta eltussolni az ügyet, hogy megpróbálta kizárólag a bűnbandára és a helyi rendőrségre hárítani a támadás felelősségét. Gyanúsítottakat kínzással kényszerítettek hamis vallomásokra, és manipulálták a helyszíni bizonyítékokat is.

Mexikó elnöke, Claudia Sheinbaum ígéretet tett arra, hogy teljesen feltárják, mi történt a diákokkal, és tavaly külön nyomozócsoportot hozott létre az ügy kivizsgálására. (Guardian)