Ukrajna külföldi múzeumoknak adja a kilőtt, orosz T–72-eseket

Ukrajna öt európai ország múzeumainak ad át zsákmányolt orosz T–72-es harckocsikat – közölte az ukrán védelmi minisztérium. Az ukrán kormány lehetővé teszi a megsemmisített, zsákmányolt orosz haditechnikai eszközöket külföldi múzeumoknak adjanak át. A tervek szerint öt ország múzeumai kapnának zsákmányolt T–72-es harckocsikat. A közlemény szerint főleg litván, lett, észt, dán és holland múzeumok kapnak majd T-72-es harckocsikból.

Az ukránok által kilőtt orosz T–72-es harckocsi és egy orosz 2SZ–19-es önjáró tarack látható kiállítva a varsói Királyi Vár téren 2022. július 6-án Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Az ukrán védelmi minisztérium szerint olyan zsákmányolt haditechnikai eszközökről van szó, amiket az orosz agresszió visszaverése során foglaltak el vagy szereztek meg. Ezeket térítésmentesen adják át külföldi múzeumoknak, hogy múzeumi kiállítási tárgyként használják őket, illetve kiállításokat rendezzenek belőlük. Ezek a technikai eszközök elvesztették harci képességüket, nem tartalmaznak robbanásveszélyes elemeket, ezért biztonságosan bemutathatók a látogatóknak.

A védelmi minisztérium arra számít, hogy az ilyen kiállítások hozzájárulnak a kulturális diplomácia fejlődéséhez és a külföldi múzeumi intézményekkel való együttműködés erősítéséhez.

Korábban a védelmi minisztérium elindította a TrophyLab nevű állami portált, amelyen keresztül gyártók, mérnökök, kutatók, laboratóriumok és nemzetközi partnerek férhetnek hozzá a zsákmányolt orosz haditechnikai eszközökhöz a fegyverzet tanulmányozása céljából.