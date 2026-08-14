Visszakapta a Fidesz a szervereit, de nem üzemelhetik be őket

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan azt mondta az MTI-nek, hogy az eljáró ügyészség pénteken visszaszállította a Fidesz szervereit a szolgáltató telephelyére, azonban a Fidesz nem helyezheti újra üzembe az informatikai rendszerét. Havasi szerint ezzel a lépéssel az eljáró ügyészi szerv nyíltan szembemegy a Legfőbb Ügyészség korábbi határozatával.

Szerdán a Legfőbb Ügyészség elutasította Fidesz egyes panaszatit a szerverek lefoglalása ellen. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyomoz az NKA-ból odaítélt mintegy 17 milliárd forint értékű támogatási összeg miatt. A megyei főügyészség azért rendelt el júliusban kutatást a Fidesz szervereit is tartalmazó adatközpontban, mert megalapozottan feltehető volt, hogy a kutatás az ügyben vizsgált bűncselekmény nyomainak felderítésére vezet.

Havasi Bertalan Fotó: Németh Dániel/444

Az ügyészség szakfőosztálya elutasította a Fidesz - mint vagyoni érdekelt és kényszerintézkedéssel érintett - panaszait a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kutatást elrendelő határozatai ellen. A szakfőosztály ugyanakkor helyt adott a párt lefoglalást elrendelő főügyészségi határozatok elleni panaszainak, és a kényszerintézkedés megismétlésére hívta fel a nyomozást folytató főügyészséget.

Ezzel kapcsolatban a Legfőbb Ügyészség azt állapította meg, hogy a vármegyei főügyészség törvényesen rendelte el a kutatásokat, ezért a vagyoni érdekelt és kényszerintézkedéssel érintett párt panaszait a Legfőbb Ügyészség ebben a vonatkozásban elutasította. Ugyanakkor helyt adott a lefoglalást elrendelő vármegyei főügyészségi határozatok elleni panaszoknak, ugyanis az eljárási cselekmények az egyfajta adathalászatnak minősíthetők, ami esetlegesen terhelő adatok vagy információk nem specifikus keresését, illetve az adatok előre meg nem határozható tömegének megszerzését jelenti, amelyből az eljáró hatóság utóbb céljainak megfelelően válogathat. Ez a módszer mind az uniós, mind a magyar jogban törvénysértőnek számít.

A teljes adathordozó – ha az nem bizonyítási eszköz – lefoglalásának alapját nem képezheti kizárólag az a tény, hogy a bűncselekmény elkövetésére utaló releváns adatokat tartalmaz. Ehhez szükséges a szerver üzemeltetője vagy tulajdonosa és a bűncselekmény közötti kapcsolat fennállása, hiszen a szervergazda számára aránytalan hátránnyal jár a teljes adatpark lefoglalása, mivel nem folytathatja a bűncselekményhez egyébként semmiben sem köthető tevékenységét.

Mindemellett a panasszal érintett lefoglalásoknál adatvédelmi problémák is felmerülnek, mivel a lefoglalás olyan személyes adatokat, illetve több olyan személy adatait is érintheti, amik nincsenek összefüggésben a büntetőeljárással, vagy amelyek a bűncselekményben és jelen eljárásban nem érintettek. Ennél fogva az ilyen jellegű adatokat eleve ki kellett volna venni a lefoglalásból.

A Legfőbb Ügyészség mindezek miatt – mivel az elektronikus adatok bizonyítási célból történő biztosítása változatlanul indokolt – az eljárási cselekmények megismétlésére hívta fel a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészséget. Ennek során a már korábban elrendelt elektronikusadat-megőrzésre kötelezés szükséges továbbra is.

A maximum három hónapra elrendelhető kényszerintézkedés határideje alatt haladéktalanul meg kell kezdeni az elektronikus adatok előre megtervezett szempontok szerinti átvizsgálását. Ennek eredményeként csak és kizárólag az eljárás tárgyát képező tényálláshoz és időszakhoz köthető adattömeg lefoglalására kerülhet sor.

A Fidesz követeli, hogy azonnal, minden korlátozás nélkül állítsák vissza szerverei működését. „Egyben megfontoljuk a szükséges büntetőjogi lépések megtételét a felháborító hatalmi visszaélés ügyében” - mondta Havasi. (MTI)