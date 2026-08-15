A súlyos mentális problémákkal küzdő tengerészekről szóló hírek hallatán Trump egyszerűen beszólt nekik

A héten aggasztó hírek érkeztek a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozón szolgáló amerikai katonákról. Az 5000 fős legénységből ugyanis sokan komoly mentális problémákkal küzdenek. A hajó már kilenc hónapja a tengeren van Irán közelében. Ez rekord hosszúságú idő, ami jelentősen megterhelte a tengerészeket. A Guardian cikke szerint több eset is előfordult, amikor egy-egy katona le akart ugrani a fedélzetről végső elkeseredésében.

USS Abraham Lincoln Fotó: -/AFP

Az ügyet felkarolta több demokrata politikus, a kérdés pedig előkerült Donald Trump pénteki rövid sajtótájékoztatóján is. Az Associated Press tudósítása szerint újságírók kérdésére az elnök cáfolta, hogy a katonák családtagjai aggodalmukat fejezték volna ki a kiküldetés hossza miatt. Sőt, kijelentette, hogy a misszió, amely rekordnak számító, több mint 240 napos megszakítás nélküli tengeren tartózkodást foglal magában,

„meg sem közelíti az elég hosszú időt”.

„Az a hajó éppen most, vagy nagyon hamarosan megindul, és egy másik, nagyon hasonló hajó veszi át a helyét” – mondta Trump, amikor a hosszú kiküldetésről kérdezték. Hung Cao megbízott haditengerészeti miniszter pénteken egy közösségi médiás bejegyzésben azt írta, hogy a Lincoln „hamarosan hazatér”.