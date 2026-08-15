Újra a szülők és az óvodapedagógusok dönthetnének a gyerek iskolaérettségéről az Oktatási Hivatal helyett

A jelenlegi szabályok szerint egy gyerek iskolaérettségéről az Oktatási Hivatal dönt, ha a szülő és az óvodapedagógus hiányosságot tapasztal, akkor csak kérvényezheti az egy év halasztást. A 2027/2028-as tanévtől viszont változás jöhet az RTL Híradó riportja szerint.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A héten egyeztetett a két nagy pedagógusszakszervezettel Kereki Judit a kora gyermekkori jóllétért felelős államtitkár, ekkor árulta el, hogy egy készülő jogszabálytervezet szerint a 2027/2028-as tanévtől kezdve már nem az Oktatási Hivatal döntene a kérdésben. Az RTL Híradónak elmondta, amennyiben a szülő és az óvodapedagógus egybehangzóan úgy látják, hogy a gyermek iskolaérett, akkor mehet iskolába.

Ha pedig ebben vita lenne közöttük, akkor a pedagógia szakszolgálat szakértői bizottsága vizsgálja meg a gyermeket, majd a szülő és az óvodapedagógus egyetértésével hoznak döntést.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője elmondta, támogatják az ötletet. Megjegyezte ugyanakkor, hogy fontos lenne a halasztási kérelmek benyújtási határidejét is kitolni, mivel egy gyermek nagyon gyorsan tud változni és fejlődni. Jelenleg ez a határidő január.