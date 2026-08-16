Arról posztolt Trump, hogy 2028-ban újra elindul az elnökválasztáson

Arra utaló fotót posztolt az éjjel Donald Trump a saját közösségi oldalára, hogy az alkotmányos tiltás ellenére indulna a 2028-as elnökválasztáson. A bejegyzése egyetlen fotó, amin TRUMP 2028 feliratos sapkában, árnyékba burkolózó arccal látható. A bal alsó sarokban a következő felirattal: GYŐZNI FOGUNK.

Trump a hétvégi éjszakákon szokott a legjobban megmenni, ez előtt a kép előtt közvetlen olyan AI generálta grafikát rakott ki, amin George Washingtonnal, az első amerikai elnökkel egymás mellett ülve bámulnak a kamwerába, miközben lúdtollal firkálgatnak egy értékes régi térképre úgy, hogy oda se néznek.



