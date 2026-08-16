Belgium történetének legnagyobb erdőtüzével küzd

Belgium történetének legnagyobb erdőtüzével küzdöttek egész éjszaka a tűzoltók, a lángok vasárnap reggelre már 3000 hektárnyi területet perzseltek fel, és a német határ felé terjedtek, közölték a helyi hatóságok.

A tűz kiterjedése több mint kétszerese a 2011-es tűzvészének, amely csaknem 1400 hektárt égetett fel.

Az ország keleti részén fekvő High Fens természetvédelmi területen péntek óta ég a tűz. A lángok megfékezésén Belgium minden részéből érkezett tűzoltók, a szomszédos Németország és Luxemburg egységei is dolgoznak, de a hadsereg és helyi gazdák is bekapcsolódtak az oltásba.

Fotó: CHRISTOPH REICHWEIN/dpa Picture-Alliance via AFP

A belga határ közelében fekvő németországi Monschau városa vasárnap közölte, hogy a tűz várhatóan nem terjed át német területre, ugyanakkor jelentős füstszennyezésre lehet számítani.

„Ezért azt tanácsolják a határ menti területeken élőknek, hogy hagyják el a környéket” – áll a város honlapján közzétett közleményben.

A belga hatóságok vasárnap arról számoltak be, hogy a kitelepített falvak védelmére kialakított védvonal egyelőre feltartóztatja a tüzet. A szombaton evakuált lakosokat ugyanakkor arra kérték, hogy egyelőre ne térjenek vissza otthonaikba. (Reuters)