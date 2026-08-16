Nagy területen égett a tűz Szegednél, a lángok elértek egy autókereskedést

Vasárnap nagy területen égett a tűz Szeged határában, a lángok egy autókereskedést is elértek, tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője vasárnap az MTI-t.

Röviddel dél után kaptak bejelentést arról, hogy meggyulladt a száraz fű és az aljnövényzet Szeged külterületén, az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében.

A tűz több mint tíz hektárt érint, és a lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. A környező települések hivatásos és önkéntes tűzoltói, valamint az algyői létesítményi tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén. Személyi sérülés nem történt.

A közösségi médiában megjelent helyszíni képek és videók szerint a kereskedésből hordják ki az autókat.

Frissítés: Délutánra sikerült megfékezni a lángokat Szeged határában.