Itt az önkéntes marketinges, aki akkora kedvet csinál mindjárt neked a Balatonhoz, hogy délre lent leszel a parton

Ez a látvány inspirálta az amatőr copywritert.

Vicces közösségi médiás mikrotrend, hogy fideszes influenszerek meg helyi erők bizonygatják vicsorogva, hogy igenis érdemes lejárni a Balatonra a vízállás ellenére, mintha bárki a világon az ellenkezőjét állította volna.

Ezt a trendet egészítette ki egészen új szemponttal és friss megközelítéssel egy lelkes futballedző a Facebookon. Hősünket az hozta rendszerváltó állapotba, hogy valaki lefejezte Balatonszárszó legnépszerűbb műalkotását, az Anno Taverna étterem előtt álló, hüvelykujjával lájkjelet mutató szakácsszobrot.

Az ismeretlen gondosan levágta a szakács jobb kezét is a felfelé mutató hüvelykujjal együtt.

A Népi Marketingesből ennek hatására szakadt ki a 2026-os év eddigi legjobb marketingszlogenje, amiből, egyfajta rekordot felállítva, három szót is ki kellett pontoznom, hogy megugorhassa a 444-es belépési küszöböt:

Hogy nincs vendég a Balatonon?! Ezért inkább ne is gyertek ide b….., f…….. b…..!!!

Az eredeti, pólóérett szlogen az eredeti posztban olvasható. A lepunnyadt magyar reklámszakmának erre a vérfrissítésre volt szüksége!



