Kihúzta a húgát és egy férfit a lengyel busz roncsai alól, aztán összeesett

A vasárnap éjszakai lengyel buszbaleset 46 sérültjét négy kórházba szálították, Debrecenbe, Miskolcra, Egerbe és Nyíregyházára, számolt be az RTL Híradó.

A Híradó úgy tudja többeket már megműtöttek, de két utasnak még most is az életéért harcolnak Nyíregyházán.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Sikerült interjút készíteniük az egyik túlélővel, az idős asszonyt borda- és gerincsérüléssel ápolják az egri kórházban. Azt mondta, épp telefonált, amikor a baleset történt. Beütötte a fejét, de eszméleténél maradt, ezért puszta kézzel ki tudta húzni a húgát és egy férfit a roncsok alól, majd összesett.

Vasárnap éjjel tért le az M3-as autópályáról, majd borult árokba a Szerbiából Lengyelországba tartó turistabusz. A balesetben 12 ember életét vesztette. A mentőszolgálatok 1 embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 főt pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. Feltehetően elaludt a sofőr, akit azóta őrizetbe vettek.