Nézd meg, milyen puszító hatása volt a Dunában talált brit hajóaknának, amikor felrobbantották!

Repülőről szórták a folyóba ezeket a jókora aknákat.

Az embernek néha eszébe jut, hogy igazából mennyire lehetnek veszélyesek a föld alól vagy a Dunából előkerülő második világháborús bombák és más robbanószerek. Az világos, hogy nagyon, de mennyire nagyon? Ehhez jó adalék az a fotó, amit Orosz Örs szlovákiai magyar politikus posztolt ki a Dunamocsnál a Dunából előkerült, második világháborús brit hajóakna felrobbantásáról.

Az akna a Duna fenekén.

Ez mondjuk nem mindennapi méretű eszköz volt: 240 centi hosszú és 40 centi átméeőjű fém hengerforma.

Az akna a szlovák rendőrség motorcsónakján.

A robbanóeszközt a marcelházi homokbányában semmisítették meg és a robbanás egy 12 méter átmérőjű, 4 méter mély lyukat hagyott maga után: