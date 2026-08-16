Orosz drónt lőttek le hajnalban Románia felett

A korábbi orosz drónbecsapódás helyszíne Galatiban Fotó: DANIEL MIHAILESCU/AFP

Románia légterébe belépő orosz drónt lőtt le egy NATO-színekben járőröző spanyol F-18-as vadászgép vasárnap hajnalban Galati városától 24 kilométerre - jelenti a Reuters. A drón maradványai két falu között, néptelen területen zuhantak le. Az ukrajnai háború korábbi szakaszában több tucat hasonló légtérsértés történt, de orosz drónokat először csak júniusban lőttek le. Akkor román F-16-osok szedtek le három támadót. Röviddel előtte egy Ukrajna elleni éjszakai dróntámadás közben orosz támadóaeszköz csapódott egy lakótelepi házba Galatiban.