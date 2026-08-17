A brit miniszterelnök egy magát Trump kabinetfőnökének kiadó emberrel csetelt

Andy Burnham brit miniszterelnök üzeneteket váltott egy olyan személlyel, aki Donald Trump amerikai elnök kabinetfőnökének adta ki magát – írja a BBC. A Downing Street közölte, a nemzetbiztonságot érintő ügyről nem nyilatkoznak, de az esetről beszámoló Politico forrásai szerint Burnham nem küldött jelentős üzeneteket.
Az eset előzménye, hogy az FBI korábban vizsgálatot indított, miután ismeretlen személyek feltörték Wiles telefonját. Trump kabinetfőnöke akkor azt mondta, az eset után több, a névjegyzékében található személynek is üzenetet küldtek a nevében.
A beszámolók szerint Burnham úgy kommunikált a magát Susie Wilesnak kiadó személlyel, hogy előtte nem bizonyosodott meg arról, hogy a kapcsolat hiteles.