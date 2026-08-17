A brit miniszterelnök egy magát Trump kabinetfőnökének kiadó emberrel csetelt

Andy Burnham brit miniszterelnök üzeneteket váltott egy olyan személlyel, aki Donald Trump amerikai elnök kabinetfőnökének adta ki magát – írja a BBC. A Downing Street közölte, a nemzetbiztonságot érintő ügyről nem nyilatkoznak, de az esetről beszámoló Politico forrásai szerint Burnham nem küldött jelentős üzeneteket.

Andy Burnham Fotó: TOBY SHEPHEARD/AFP

Az eset előzménye, hogy az FBI korábban vizsgálatot indított, miután ismeretlen személyek feltörték Wiles telefonját. Trump kabinetfőnöke akkor azt mondta, az eset után több, a névjegyzékében található személynek is üzenetet küldtek a nevében.

A beszámolók szerint Burnham úgy kommunikált a magát Susie Wilesnak kiadó személlyel, hogy előtte nem bizonyosodott meg arról, hogy a kapcsolat hiteles.