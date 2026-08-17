A rendőrség szerint elaludhatott az M3-ason felborult busz sofőrje

Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőrfőkapitányság. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.

A rendőrség szerint a sofőr feltehetően elaludt.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A lengyel zarándokokat szállító busz vasárnap hajnalban balesetezett az M3-as autópályán. Tizenkét ember meghalt, kilencen megsérültek, köztük ketten súlyosan – őket Miskolcon kezelik, állapotuk egyelőre stabil. A sérültek ellátást lengyel tisztviselők szerint a lengyel állam segíti gyógyszerekkel.

Két varsói kórház és több dél-lengyelországi kórház nem sokkal korábban közölték, készen állnak az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására, a lengyel légi mentőszolgálat készenlétben áll, és ha erre lehetőség nyílik, hazaszállítja a súlyos sérülteket. Erről a Magyarországra kiküldött lengyel orvosi csapat fog dönteni.