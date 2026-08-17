Az amerikai hadsereg már nem csak hajókat bombáz, szárazföldön is megindul Latin-Amerikába a drogkartellek ellen

A szárazföldre is kiterjeszti a kábítószer-ellenesnek nevezett hadjáratát az Egyesült Államok – közölte Donald Trump elnök. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a múlt héten közölte, hogy Kolumbia, Guatemala és Honduras is beleegyezett abba, hogy az Egyesült Államokkal közös katonai műveleteket hajtsanak végre bűnszervezetek ellen a területükön. Az amerikai hadsereg már márciusban végrehajtott hasonló akciókat Ecuadorban.

Pete Hegseth Panamán Fotó: DANIEL GONZALEZ/Anadolu via AFP

Több száz ember vesztette életét mióta az amerikai hadsereg tavaly megkezdte azoknak a hajóknak a bombázást, amelyet kábítószer-kereskedelemmel vádolt. A Trump-kormányzat olyan megállapodásokon dolgozik, amelyek lehetővé tennék az amerikai erők bevetését a régió szövetséges országaiban.

„Olyan lesz, mint amit a kábítószer-csempész hajók elleni támadásoknál láttak” – mondta Hegseth egy panamai dzsungelben tartott katonai gyakorlat során. „Ugyanaz a hatás a szárazföldön is. Partnereinkkel együttműködve a szárazföldön is felvesszük a harcot a [kijelölt terrorista szervezetek] ellen.” (AP)