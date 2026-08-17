Az elöregedett elektromos hálózat okozhatta a görög erdőtüzek nagy részét

A Kathimerini című görög lap szerint az elöregedett elektromos hálózat lehet a felelős a Görögországban idén kitört erdőtüzek mintegy háromnegyedéért – mindezt a tűzoltóság adataira hivatkozva írták. A tájékoztatás szerint mind a Krétán, mind pedig az Athénban augusztus elején kitört tüzeket az elektromos hálózat meghibásodása folytán felcsapott szikrák okozták, amelyek lángra lobbantották a növényzetet.

„A hálózatot ugyanúgy karban kell tartani, mint egy autót; ha nem végzik el a szükséges javításokat, a hálózat ugyan nem áll le, de nem tudni, meddig működik még és mennyire biztonságosan” – közölte egy, a lap által megszólaltatott szakember.

Fotó: YANNIS PANAGOPOULOS/AFP

Görögország mintegy 250 ezer kilométeres elektromos hálózatának nagy része a föld fölött húzódik. A hálózatot működtető, részben magánkézben lévő Deddie villamosenergia-elosztó hálózati vállalat magáncégeken keresztül tartja karban a, lapnak névtelenül nyilatkozó szakemberek által rendkívül elöregedettnek minősített hálózatot. A szakemberek emellett rámutattak arra is, hogy az évtizedeken át épített hálózatot eltérő anyagokból állították össze, amelyeket más és más gyártótól szereztek be, az ebből az okból eltérő műszaki szabványokkal rendelkező részeknek pedig a karbantartása is nehezebb.

A lapban idézett jelentésben kiemelték, hogy a hálózat föld alá vezetése egyelőre nem valósítható meg, az ugyanis ötször annyiba kerülne, mint a föld fölött húzódó vezetékek. A 2026-os görögországi erdőtűzszezonban eddig összesen hét ember vesztette életét az oltási munkálatok és a tűzvészek során. (via MTI)