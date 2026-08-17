Cambridge ünnepelt sztárprofesszora volt, aztán plágiumvádak érték, lemondott, néhány nappal később pedig meghalt

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Jason Arday néhány év alatt a brit akadémiai világ egyik legünnepeltebb szereplőjéből az egyik legmegosztóbb figurájává vált. Amikor 2023-ban, 37 évesen kinevezték a Cambridge-i Egyetem oktatásszociológia-professzorává, ő lett az intézmény történetének legfiatalabb fekete professzora. Az elmúlt hetekben azonban már plágiumvádak, akadémiai hátterével kapcsolatos kérdések és megkérdőjelezett életrajzi állítások álltak a róla szóló hírek középpontjában. Augusztus 6-án lemondott, néhány nappal később, 14-én pedig holtan találták dél-londoni otthonában. A 41 éves férfi haláláról a rendőrség azt írta, hogy nem merült fel idegenkezűség gyanúja, minden bizonnyal öngyilkos lett.

Arday karrierje több különleges elemet is tartalmazott, például azt állította magáról, hogy autizmusából fakadóan tizenegy éves koráig nem beszélt, tizennyolc éves koráig pedig nem tudott írni és olvasni. Aztán doktori fokozatot szerzett a Liverpool John Moores Egyetemen, dolgozott a Durham Egyetemen és Glasgow-ban, majd professzori kinevezést kapott Cambridge-ben. Rendkívüli életútja abban is szerepet játszott, hogy 2012-ben a londoni olimpia egyik fáklyavivője lett.

Ahogy azt a BBC is írta, 2023-as kinevezésének szimbolikus jelentősége különösen nagy volt. A brit egyetemeken a professzorok alig egy százaléka fekete, Cambridge pedig azok közé az elitintézmények közé tartozott, amelyeket régóta bíráltak a társadalmi és etnikai sokszínűség hiánya miatt. Arday kinevezése a Black Lives Matter mozgalom és az egyetemi tananyag „dekolonizálásáról” folyó viták idejében történt, ezért nemcsak szakmai, hanem szélesebb kulturális jelentőséget is kapott. Az egyetem nyilvánosan ünnepelte az életútját, kinevezése pedig nemzetközi visszhangot váltott ki.

A rendkívüli élettörténethez rendkívüli teljesítményekről szóló állítások is társultak, Arday többek között jótékonysági adománygyűjtő akciókról és extrém hosszútávfutásokról beszélt. A róla készült portrékban szerepelt, hogy 35 nap alatt 30 maratont futott, három nap alatt 300 mérföldet teljesített jótékonysági célból, valamint hat nap alatt 600 mérföldet futott futópadon. Azt is állította, hogy jótékonysági tevékenységével több mint ötmillió fontot gyűjtött.