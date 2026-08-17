Kolumbia a földrengés miatt a vámok ideiglenes felfüggesztését kérte az Egyesült Államoktól

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Abelardo de la Espriella kolumbiai elnök a vámok felfüggesztését kért Donald Trump amerikai elnöktől a földrengés okozta hatalmas károkra tekintettel.

Az új kolumbiai államfő szombat este az X-en tette közzé kérését, amire Trumptól egyelőre nem érkezett nyilvános reakció. De la Espriella arról számolt be, hogy tízperces telefonbeszélgetést folytatott Trumppal, aki a választási kampány során támogatta őt. Az amerikai elnököt arra kérte hogy „fontolja meg a kolumbiai termékeket érintő magas vámok ideiglenes felfüggesztését, ami megkönnyebbülést jelentene a kolumbiai vállalkozások számára, amik a földrengés miatt „nagyon nehéz időket” élnek át.

Fotó: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA/AFP

Az Egyesült Államok júliusban emelte a kolumbiai árukra kivetett vámokat 10 százalékról 12,5 százalékra. Hétfőn Kolumbiát az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb földrengése sújtotta, 300 ember halt meg. (MTI)

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Ráadásul a halálos áldozatok száma várhatóan emelkedni fog, mert többek az összedőlt épületek alatt lehetnek.

Kaufmann Balázs
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