Kolumbia a földrengés miatt a vámok ideiglenes felfüggesztését kérte az Egyesült Államoktól

Abelardo de la Espriella kolumbiai elnök a vámok felfüggesztését kért Donald Trump amerikai elnöktől a földrengés okozta hatalmas károkra tekintettel.

Az új kolumbiai államfő szombat este az X-en tette közzé kérését, amire Trumptól egyelőre nem érkezett nyilvános reakció. De la Espriella arról számolt be, hogy tízperces telefonbeszélgetést folytatott Trumppal, aki a választási kampány során támogatta őt. Az amerikai elnököt arra kérte hogy „fontolja meg a kolumbiai termékeket érintő magas vámok ideiglenes felfüggesztését, ami megkönnyebbülést jelentene a kolumbiai vállalkozások számára, amik a földrengés miatt „nagyon nehéz időket” élnek át.

Fotó: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA/AFP

Az Egyesült Államok júliusban emelte a kolumbiai árukra kivetett vámokat 10 százalékról 12,5 százalékra. Hétfőn Kolumbiát az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb földrengése sújtotta, 300 ember halt meg. (MTI)