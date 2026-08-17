Lengyelországba szállítják a buszbaleset 22 sérültjét

A lengyel buszbaleset 22 sérültjét hétfő éjszaka hazaszállítják Debrecenből – közölte a lengyel egészségügyi miniszterhelyettes a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház központi épületénél, Miskolcon hétfőn. A sérülteket egy speciális állami repülővel viszik Rzeszówba.

Katarzyna Kacperczyk Fotó: Vajda János/MTI/MTVA

Katarzyna Kacperczyk elmondta, hogy a döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg. A politikus hozzátette: 18 beteg Magyarországon marad, öt sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés, hogy utazhatnak-e az éjszaka, vagy maradjanak a magyarországi kórházban. A politikus megköszönte valamennyi magyar egészségügyi dolgozó munkáját, majd kiemelte a miskolci intézményt, mivel ott kezelték a baleset legsúlyosabb sérültjeit. Megjegyezte, hálás a Magyarországon élő lengyeleknek is, akik elsősorban nyelvi segítséget nyújtanak az országban rekedt honfitársaiknak.

A balesetben elhunyt emberekről azt mondta, hogy már elindultak a konzuli folyamatok, és megkezdődött a halotti anyakönyvi kivonatok kiállítása, de még nem sikerült minden holttestet azonosítani. Hozzátette, hogy az elhunytak szállítását a konzulátus koordinálja az illetékes szervekkel együttműködve, emellett a szükséges engedélyeket is be kell szerezniük.

Michal Hampel, a lengyel Humanitárius-Orvosi Segítségnyújtási Csoport (Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej) helyettes vezetője elmondta, hogy csoportjuk mind a négy magyarországi kórházban jelen van, és tudtak beszélni a sérültekkel, valamint hozzátartozóikkal is. Ismertette, hogy a teljes evakuálási missziót a következő napokra tervezik, és a magyar orvosokkal együttműködve döntenek majd arról, milyen sorrendben szállítják haza a többi sérültet. Kiemelte, hogy csak akkor döntenek a szállítás mellett, ha az teljesen biztonságos és a betegek állapota lehetővé teszi.

Kostyál László, a vármegyei kórház megbízott főigazgatója ismertette, hogy vasárnap tizenegy sérültet szállítottak a miskolci intézménybe, közülük két embert ambuláns kezelés után elengedtek. Hétfőn további egy embert engedtek el a kórházból, így jelenleg nyolc beteget ápolnak, közülük ketten intenzív osztályon vannak. Az intenzív osztályon fekvő páciensek súlyos, életveszélyes állapotban vannak, egyiküket a sajtótájékoztató ideje alatt is műtötték. Jelenleg öt beteget ápolnak az intézmény traumatológiai osztályán, egyikük állapota súlyos, egy másik pedig az idegsebészeti osztályon van.

A lengyel turistabusz az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban szenvedett balesetet. A lengyel zarándokokat szállító jármű az oldalára fordult, a buszon 59-en utaztak, közülük tizenketten életüket vesztették, többen súlyosan megsérültek.

A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították, a sofőr valószínűleg elaludt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a busz vezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. (via MTI)