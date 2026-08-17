Négy reneszánsz festményt is elloptak egy szicíliai múzeumból

A hétvégén ellopták Antonello da Messina XV. századi olasz reneszánsz festő több alkotását is a messinai regionális múzeumból: a Polittico di San Gregorio/Szent Gergely szárnyas oltár három darabját vitték el a fennmaradt öt táblából. Az eredetileg hat táblából álló művet Antonello a San Gregorio nevű helyi kolostor számára festette de az épületet az 1908-as messinai földrengés elpusztította.

Fotó: NICOLA PINO/Controluce via AFP

A tolvajok egy negyedik műalkotást is elvittek: egy kis, kétoldalas festményt, aminek egyik oldalán Szűz Mária látható gyermekével és egy ferences szerzetessel, a másikon pedig Krisztus. A mű a Wilhelm Soldan-gyűjtemény része volt, de a Christie’s aukciós ház 2003-ban eladta a szicíliai régiónak, miután Antonello alkotásaként azonosították.

Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Alessandro Giuli olasz kulturális miniszter úgy fogalmazott, felbecsülhetetlen értékről van szó.

A tolvajok Olaszország egy nemzeti ünnepén, Nagyboldogasszony ünnepének éjjelén törtek be a múzeumba. Federico Basile messinai polgármester különösen fájdalmasnak nevezte, hogy mindez a Szűz Mária mennybevétele alkalmából tartott városi ünnepségek alatt történt.

Az 1430 körül született Antonello da Messina Nápolyban tanult, ahol elsősorban provence-i és a flamand művészek alkotásait tanulmányozta, akiknek hatása érzékelhetően megmutatkozik műveiben. A festő 1457-ben visszatért Messinába, és ott alkotott 1474-ig.

A rendőrség jelenleg azt vizsgálja, hogy a tolvajok hogyan jutottak be a múzeumba anélkül, hogy bekapcsolt volna a riasztó. Az Ansa olasz hírügynökség szerint a nyomozók azt gyanítják, hogy a festményeket feketepiaci műkincstolvajok rendelésre lopták el.

(BBC/MTI)