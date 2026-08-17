Trump az észak-koreai diktátorral való jó kapcsolatára hivatkozva csökkenti a Dél-Koreával közös hadgyakorlatokat

Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok „jelentősen csökkenti” a Dél-Koreával közös katonai gyakorlatokat, méghozzá Trump az észak-koreai vezetővel, Kim Dzsong Unnal fennálló „nagyon jó kapcsolata” miatt.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Pontosabban úgy fogalmazott a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön közzétett posztjában, hogy: „Az Észak-Koreát vezető Kim Dzsongunnal fenntartott nagyon jó kapcsolatomat figyelembe véve nem vagyok elégedett azzal a ténnyel, hogy az Egyesült Államok hosszú ideje megegyezett Dél-Koreával egy közös hadgyakorlatban.”

Szerinte az amerikai és a dél-koreai erők közös hadgyakorlata „teljesen helytelen és ellenséges üzenetet küld” Észak-Korea felé, ami „nem lép fel fenyegetően, és tiszteletet mutat". Ezért miután a Dél-Koreával közös hadgyakorlat lemondására már kevés idő lenne, Trump inkább utasítást adott Pete Hegseth hadügyminiszternek, hogy „jelentősen” mérsékelje a katonai műveletek nagyságrendjét.

Ehhez aztán hozzátette, hogy: „Bár ez némileg független a témától (?), nemrég megkérdeztem Dél-Korea elnökét, hogy csatlakoznának-e hozzánk az iráni Iszlám Köztársaság denuklearizációjában, és azt válaszolták: »Nem, köszönjük!«”

A Dél-Korea térségében hétfőn kezdődő Ulchi Freedom Shield elnevezésű éves hadgyakorlaton 18 ezer dél-koreai katona mellett az ott állomásozó 29 ezer fős amerikai haderő egységei és több NATO tagország képviselői vesznek részt. A hadgyakorlat az eredeti tervek szerint 11 napig tart.

(BBC/MTI)