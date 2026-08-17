Túlárazott és azbesztet tartalmazó kínai kazánok miatt tett feljelentést Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter

Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést Kátai-Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter a Fidesz kormány idején rendelt 400 darab konténerkazán beszerzésével kapcsolatban. A pelletkazánokat túlárazva, 10,5 milliárd forintért rendelték meg, ráadásul 200 kínai kazán mérgezőanyagot, azbesztet tartalmaz.

A sajtóközlemény szerint amikor az előző kormány a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energiaár-emelkedés és a nyugat-európai energiahiány miatt 2022 nyarán energia-vészhelyzetet hirdetett, az alternatív fűtési módokra való áttérés biztosításához 2023-24-ben 400 darab pellet konténerkazán beszerzésére és üzembehelyezésére írtak ki pályázatot.

A 400 darab konténerkazán beszerzését a DriveCell Systems Zrt. végezte. Ők 200 darab – vélhetően saját gyártású kazánt – és további 200 darab kínai kazánt szereztek be. A közlemény szerint az intézményekben nem történt felmérés arra vonatkozóan, hogy hova érdemes ezeket elhelyezni, és azt sem nézték meg, hogy mekkora teljesítményű kazánt kellene beszerezni.

A 200 darab, kínai gyártmányú kazánok azbesztet, vagyis mérgező anyagot tartalmaznak, ráadásul ezek műszaki, környezetvédelmi paraméterei nem felelnek meg sem a hazai, sem az EU-s követelményeknek. Ezeket túlárazva, darabonként 26 millió forintért szerezték be, összesen 10,5 milliárd forintért. A kazánok beszerzésének ügyében ezért Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter feljelentést tett a rendőrségen.

A Miskolci Egyetem Anyag-és Vegyészmérnöki Kar által elvégzett kínai konténerkazánok teszteléséről szóló összefoglaló jelentése szerint a kínai kazánok több ponton nem felelnek meg a környezetvédelmi, elektromos, tűzvédelmi és munkavédelmi előírásoknak és a vizsgálat több tucat hiányosságot tárt fel.

A levegőszennyezés okozta problémát a minisztérium információi szerint úgy akarták áthidalni, hogy a vészhelyzeti kormányzásra hivatkozással kormányrendeletben adtak volna mentesítést a károsanyag kibocsátására.

A végfelhasználók állami intézmények, ahol idősek és gyerekek vannak elhelyezve. A

pelletkazánok közül összesen kettő üzemel az egyik Büntetés-végrehajtási Intézetben. A többi kazán – a soha be sem üzemelt kínaiakkal együtt – pedig évek óta áll a magyarországi szociális és gyermekvédelmi intézmények telephelyein.