3,5 kilós követ szedtek ki egy férfi hólyagjából, aki nem vette észre, hogy kifejlett csecsemő súlyú, strucctojásnyi szikla akadályozza a vizelésben egy évtizede

Jó eséllyel világcsúcs!

Elképesztő eset történt a sri lanka-i Trincomalee város kórházában, amiben nem is az volt a legmeghökkentőbb, hogy egy 55 éves férfi beteg hólyagjában 3,5 kilós, talán világrekord méretű húgykövet találtak. Hanem az, hogy a beteg nem emiatt került kórházba, hanem stroke gyanújával vitték be és csak utóbb lett gyanús az orvosoknak, hogy mintha valami gubanc lenne a vizeletkiválasztó rendszerével. Ő maga ezzel nem is kezeltette magát, a hólyagját az orvosok csak a pisilési problémák miatt kezdték vizsgálgatni - írja a BBC. Pedig a sri lankaiak ráadásul aprócska emberek, átlagosan jó tíz centivel alacsonyabbak a magyaroknál, a strucctojás méretű kő pedig annyit nyomott, mint egy kifejlett újszülött. Ja és úgy tippelik, hogy a kő 10 éve növekedhetett a nem panaszkodós típusú férfi alhasában.

A húgykövek akkor keletkeznek, ha az ember hólyagja vizeléskor valamilyen elváltozás miatt nem ürül ki tökéletesen és rendszeresen marad benne némi vizelet, ami be is sűrűsödik, a folyadékban oldott ásványi anyagok ekkor fokozatosan kiválhatnak és egyre nagyobb kövecskék formálódhatnak belőlük. Ezek, amíg kicsik, természetes módon is képesek távozni. A nagyobbakat ki kell műteni. A hólyagkövek 4 centis méret felett már óriásinak számítanak. A Guinness által nyilvántartott, nem hivatalos világcsúcs egy brazil betegből 2003-ban kiműtött, 1,9 kilós hólyagkő.



