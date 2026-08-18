A Fidesz azt is megkérdezi tagjaitól egy belső felmérésben, fel kell-e számolni a pártot

POLITIKA

Belső vizsgálatot indított a Fidesz a tavaszi választási vereség után, hogy kiderítse, mi vezetett a kudarchoz – írja a Blikk. A lap megszerezte a részletes, bizalmas belső kérdőívet, amit a párttagság körében osztanak szét. Ebben többek között arra kérdeznek rá, hogy a válaszolók szerint mik voltak a Fidesz–KDNP vereségének fő okai, hogy milyen állapotban vannak a helyi szervezetek, és hogyan lehetne újraépíteni a Fidesz politikai jelenlétét az országban.

A tagok értékelhetik a párt belső kommunikációját és stílusát, és hogy szükség van-e közvetlenebb, modernebb, pozitívabb hangvételre. Arról is véleményt kér a párt, milyen ellenzéki politizálást várnak el a tagok: kemény, harcias fellépést, vagy szakmai, építő jellegű kritikát.

Fotó: Németh Dániel/444

A párt jövőjével kapcsolatban a válaszadóknak olyan lehetőségek közül kell választaniuk, mint a teljes átalakítás és fiatalítás, egy új jobboldali mozgalom indítása, vagy akár a legradikálisabb forgatókönyv: felszámolni a Fideszt, majd egy új jobboldali, konzervatív pártot alapítani új emberekkel. A felmérésben szereplő fideszes politikusok – így Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János vagy maga Orbán Viktor – alkalmasságának osztályozása után a kérdőív végén egy keretben arra is lehetőségük van a kitöltőknek, hogy leírják, mit üzennek Orbán Viktornak.

Havasi Bertalan, a Fidesz sajtófőnöke a 24.hu-nak megerősítette a kérdőívezést. „Valós, én is kitöltöttem” – írta, hozzátéve, hogy mindez valójában része a Fidesz teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapotfelmérésének, amire Lázár János kapott mandátumot a pártelnöktől és az elnökségtől. Lázár, aki az elmúlt hetekben eltűnt a nyilvánosság elől, a párt megbízásából az országot járta, hogy felmérje, milyen állapotban vannak a Fidesz vidéki szervezetei az áprilisban elszenvedett választási vereség után. Lényegében az a feladata, hogy felmérje, mi maradt egyáltalán a pártból.

Havasi azt is írta, az állapotfelmérés célja az, hogy „egy letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra, amely kész és méltó a nemzeti oldal vezetésére és a magyarpéteri önkény elleni, megalkuvás nélküli küzdelemre. A Fidesz jó állapotban van, és a belső, színfalak mögött zajló átszervezésnek, pártépítésnek köszönhetően ősszel még jobb formába lendül.”

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