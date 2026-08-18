A közmédia nyilvánossá tette a 482 oldalas gyűjtést arról, hogyan manipuláltak és hallgattak el híreket az MTI-nél tíz éven át

Illusztráció: Botos Tamás/444

Az MTVA Sajtó és Marketing Iroda újabb közleményt adott ki arról a 482 oldalas dokumentumról, amit a közpénzből működő Magyar Távirati Iroda (MTI) néhány munkatársa a megújuló közmédia júliusban kinevezett vezetőinek adott át. „A magukat PRO DOMO munkacsoportnak nevező, külpolitikai témákon dolgozó tudósítók és hírszerkesztők több mint 10 éven át gyűjtötték az állami hírhamisítás és manipuláció bizonyítékait: 2015-ös az első dokumentum, és az idei választás előtti napról való az utolsó” – írják.

Két hete még csak egy gyűjtést közöltek a 482 oldalas dokumentumból, most viszont már az egészet feltöltötték pdf-ben az MTVA honlapjára.

Egy kérés Szijjártó Péter és Menczer Tamás MTI-s megjelenésével kapcsolatban a gyűjtemény szerint Forrás: mtva.hu

Az MTVA azt írja:

„A dokumentumok közvetlen bizonyítékként rögzítik a vezetői utasításokat, valamint azokat a híreket, amelyek kiadását megtiltották vagy amelyek tartalmát módosították. A rendelkezésre álló iratok alapján e hírekkel szemben szakmai kifogás nem merült fel, csupán azok tartalma nem illeszkedett az Orbán-kormány propaganda narratívájába. Az iratanyag szerint számtalan közéleti, gazdasági és külpolitikai téma esetében a szerkesztői döntések politikai szempontok alapján születtek meg.”

A közlemény szerint a dokumentum hitelességéről meggyőződtek, a személyes adatok kitakarásáról a felelősségi szintek megállapításával döntöttek. A Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezetése folytatja az ügyben már korábban elrendelt belső vizsgálatot.

Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió nemrég kirúgott csatornaigazgatója a gyűjtemény hírére úgy reagált: „Ennél mocskosabb, aljasabb dolgot kollégák az elmúlt évtizedek alatt még nem csináltak. […] 10 éven keresztül milliós fizetéseket vettek fel szolgálva és kiszolgálva azt az »átkos Orbán rendszert«, miközben alattomos módon gyűjtötték az adatokat, információkat a saját kollégáikról. Ez a legalja.”