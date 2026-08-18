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A fizikai bizonyítékok hiánya, a rendőrök civakodása, és az egyetlen közeli szemtanú, aki gengszterbecsületből egy büdös szót sem hajlandó mondani a bíróságon. Efféle okok miatt állhatott elő az a helyzet, hogy egy világszerte ismert zenész nyílt utcán történő meggyilkolását még évtizedekkel később sem sikerült rendesen kinyomozni. Az épp népszerűsége csúcsán lévő Tupac Shakurt 1996. szeptember 7-én lőtték le egy piros lámpánál Las Vegas külvárosában egy másik autóból, ám máig nem tudjuk minden kétséget kizáróan, kik tartózkodtak abban, vagy hogy kinek a parancsára ölték meg a nyugati parti hip-hop kulcsfiguráját.

Most viszont úgy tűnik, végre kiderülhet, ki döntött a rapper haláláról. Augusztus 10-én elkezdődött ugyanis a Las Vegas-i Clark megyében Duane Davis (utcai nevén: Keffe D) nyugdíjas gengsztervezér tárgyalása, aki a vád szerint a mesterelme volt a merénylet mögött. A tárgyalás – kimenetelétől függetlenül – már önmagában is mérföldkő az ügyben: hiszen a még 2023-ban letartóztatott Keffe D az első és az egyetlen ember, aki ellen hivatalosan is vádat emeltek Tupac meggyilkolása miatt. A férfi ártatlannak vallotta magát, ám nem segít helyzetén az, hogy korábbi memoárjában maga vallotta be, hogy ott ült a fehér Cadillacben, amelyből leadták a lövéseket. No meg motivációja is bőven akadt Tupac megölésére.

Az utolsó fotó Tupac-ről, amely nagyjából húsz perccel a merénylet előtt készült. Fotó: STEVE MARCUS/AFP

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