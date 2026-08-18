Áll a vizsgálat elé a 4iG, és mintha arra célozna, hogy a cég képes úgy is működni, hogy nem tömik folyamatosan közpénzszázmilliárdokkal

Állam az emberben: Jászai Gellért, a 4ig mögött álló üzletember

Kedden közleményben reagált a 4iG, azt üzente a kormánynak, hogy együttműködik a vizsgálatokban, miután a Tisza-kormány hétfőn bejelentette, hogy átfogó vizsgálatot indít a NER-es óriáscég és a magyar állam kapcsolatának átvilágítására.

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn videóban elemezte a NER-korszak egyik legkülönösebb képződményét. Az eredetileg informatikai vállalkozást állami és nemzeti banki hitelekből duzzasztották pár év alatt olyan vegyes profilú óriáscéggé, ami olyan méretes telekommunikációs vállalatokat tudott benyelni, mint az Antenna Hungária és a Vodafone, de ezen kívül igen komoly hadiipari és űripari szereplőket is felvásárolt, majd a választások előtt egy 1300 milliárd és egy 850 milliárd forintos, hosszabb távra szóló keretszerződést kötött a Honvédelmi Minisztériummal. A magyar szinten gigantikusnak számító vállalatfelvásárlásokat a Nemzeti Bank vagy az állam finanszírozta meg több száz milliárd forintokkal.

Az állam az államban stílusban működő cég mindeközben papíron magántulajdonú, Jászai Gellért NER-oligarcha érdekeltsége.

Magyar hétfőn arról beszélt, hogy kivizsgálják az Antenna- és a Vodafone-üzlet finanszírozását, a több ezer milliárdról szóló honvédelmi keretszerződéseket, a 4ig leányválallatainak állami szerződéseit, a vállalatcsoport állami finanszírozását és annak garanciáit is.

A 4ig friss közelénye szerint a válallat „mindenkor a hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően járt el”. A NER emblematikus cége a jelek szerint nem adta fel teljesen a reményt, hogy boltolni tudjon a Tiszával, hiszen olyanokat írnak, hogy „a társaság világos célja szerint értékteremtő partnerségre törekszik az állammal, annak érdekében, hogy a közösen birtokolt társaságok értéke és nemzetközi versenyképessége komoly beruházások eredményeképp növekedjen, miközben megőrizzük az irányító magyar befolyást.”

Ebben persze benne van az a burkolt fenyegetés is, hogy a magyar állam befektetéseinek értéke nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, ha bukik a 4ig. Szintén az esetleges közös jövő reményére utal, hogy a közlemény ezután azt fejtegeti, hogy a 4ig nemcsak akkor tud működni, ha az állam az eddig megszokottak szerint folyamatosan közpénzt töm belé:

„A 4iG csoport organikus fejlődése, saját befektetései és nemzetközi tőkebevonásainak eredményeképpen az érintett vagyonelemek értéke nő, meggyőződésünk szerint ez hosszú távú, kölcsönösen előnyös együttműködést jelent az állammal.

Vagyis sugalmazásuk szerint ők is képesek az Orbán Ráhel-i értelemben vett saját lábon állásra. Ezért is fognak együttműködni:

„Ennek jegyében a 4iG Csoport együttműködik a kormány által kezdeményezett vizsgálatokban abban a szellemben, amit az erről szóló kormányhatározat is leszögez: azok minősítésére és a következtetések levonására a vizsgálatok lezárását követően kerülhet sor. Meggyőződésünk, hogy együttműködésünk a magyar állammal „szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös” keretek között zajlik.”

Említést érdemel még, hogy az adófizetők pénzéből felpumpált magáncég még mindig „organikusnak” érzi a saját fejlődését, hiszen ezt mondják: „az elmúlt években a 4iG csoport organikus fejlődése, befektetései és nemzetközi partnerségei révén kiemelkedő ipari képességeket és kritikus infrastruktúrát épített ki a távközlés, az űr- és védelmi ipar területén.”

Ez az organikus kifejezés kivételesen paródiaszerű használata, bár az ő szempontjukból kétségtelenül egészen természetesnek tűnhetett ez az egész. Közleményük utolsó mondata pedig feltehetőleg a tőzsdei árfolyam összeomlása miatt aggódó részvényeseknek szólhat: