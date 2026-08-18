Antiterrorista gyakorlatokat tartanak az oroszországi óvodákban

Szerdán és csütörtökön Oroszország-szerte terrorellenes gyakorlatokat tartanak az óvodákban és az iskolákban, és több régió óvodái már fotóbeszámolókat is közzétettek a gyakorlatokról – írja a Post- és a Novaya Gazeta Europe.

A fotókon gyerekek is részt vesznek a gyakorlatokon: egyesek kiszolgálóhelyiségekben bújnak el, mások pedig tanáraik mellett arccal lefelé fekszenek a földön, miközben felnőttek „túszul ejtik” őket, és fegyvert szegeznek rájuk.

A Moszkvai területen fekvő Szerkovo település egyik iskolájában egy kábítógránát robbant fel egy terrorellenes gyakorlat során, és négy pedagógus megsérült – közölte az orosz biztonsági szolgálatokhoz kötődő 112, Mash és Baza Telegram-csatorna.

Alekszandr Bugajev oktatási miniszterhelyettes egy héttel korábban jelentette be a gyakorlatokat. Akkor azt mondta, azt kívánják tesztelni, hogyan reagálnak a pedagógusok, az intézményvezetők és a biztonsági őrök arra, ha egy iskolában vagy óvodában túszejtés, gyújtogatás vagy dróntámadás történik. Arról nem tett említést, hogy a gyerekek is részt vesznek majd a gyakorlatokon.

Bugajev szerint ez az első alkalom, hogy ilyen gyakorlatokat óvodákban is tartanak, de a Novaya Gazeta Europe szerint hasonló gyakorlatokra már 2025-ben is sor került. (Meduza)