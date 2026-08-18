Gulyás Virág megijedt a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasaitól, mert nem fehérek

Ismét tematizálni próbálja a korábbi kormánypárt sajtójának maradéka azt, hogy néha vidéken is össze lehet futni színes bőrű emberekkel. Júniusban a Pesti Srácok egyik búcsúajándéka volt a „Lengyel kísérettel érkezhettek az első migránsok Magyarországra” című dolgozat, amelyben egy 2019-es fotót mutogatva bizonygatták, hogy Magyar Péterék elkezdték a migrációs paktum végrehajtását, holott a valóságnak megfelelő címválasztás az „Olvasónk négert látott Kecskeméten” lett volna – ezt az anyagot akkor a Lakmusz is fektcsekkelte.

Most pedig a Magyar-féle migrifasizmustól általában tisztes távolból, az USA-ban rettegő Gulyás Virág akadt fent azon, hogy „fejkendős nők és fekete férfiak” szálltak le egy buszról Fertőendréden. A nő hétfői posztjában egy képet osztott meg a döbbenetes esetről, amelyhez azt írta: „Tegnap egy magyar rendszámú busz Fertőendréd- pihenőnél megállt, kinyitotta az ajtót, és csak fejkendős nők és fekete férfiak szálltak le róla… megpihenni. A sofőr magyar volt. A buszon nincs nagy turizmus branding, így várjuk, hogy idővel kiderüljön, kik is érkeztek ide tegnap.”

Szerencsére hamarosan kiderült, hogy mégsem Győr-Moson-Sopron megye irányából akarják abszolválni a great replacement-sztorit a tudjukkik. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) sietett Gulyás segítségére, és elárulta: valójában a Stipendium Hungaricum ösztöndíjasai jártak errefelé. Posztjukban azt írták:

A buszon Stipendium Hungaricum-ösztöndíjas egyetemisták utaztak, olyan külföldi hallgatók, akik egy 2013-ban, az akkori magyar kormány által létrehozott állami ösztöndíjprogram keretében érkeztek Magyarországra, hogy magyar egyetemeken tanuljanak. A programot azóta az előző kormány olyan szintre duzzasztotta, hogy 2025 szeptemberében már több mint 11 ezer Stipendium Hungaricum-ösztöndíjas hallgatónak biztosított magyarországi tanulmányi lehetőséget.





Hozzátették: „A program célja egyébként nem a magyarországi letelepedésük, az ösztöndíjasoktól ugyanis elvárt, hogy a tanulmányaik befejezése után hazatérjenek, és az itt megszerzett tudást saját országukban hasznosítsák.” Azt is elárulták, hogy „a HÖOK egy Stipendium Hungaricum Mentor Network elnevezésű mentorhálózattal segíti őket abban, hogy megismerjék Magyarországot és a magyar kultúrát, eligazodjanak az egyetemi életben, valamint könnyebben beilleszkedjenek az itteni közösségekbe. Ennek részeként utaznak, közösségi programokon vesznek részt, és – bármilyen meglepő – időnként egy magyar rendszámú busszal egy autópálya-pihenőben is megállnak.” Elárulták azt is, hogy ezt az esetet egy soproni városnézés követte Tűztoronnyal, Storno-gyűjteménnyel, római kori kőtárral.

A HÖOK azt is sérelmezte, hogy az általuk is támogatott diákok „eljönnek több ezer kilométerre Magyarországra, hogy diplomát szerezzenek, majd egy magát »narratív szemléletű, az értékeit nyíltan vállaló politikai újságíróként, riporterként« meghatározó közszereplő pusztán a bőrszínük és öltözetük alapján céltáblává teszi őket.”

Azt Gulyás amúgy nem tisztázta, hogy személyesen találkozott-e a buszos társasággal, vagy csak egy óceánnyi távolságból ijedt meg ennyire. A srácoknak mindenesetre kellemes városnézést kívánunk!