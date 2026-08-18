Hivatalos: nem tér vissza Fedorov, az ukrán elnök az SZBU-s Hmarát jelölte védelmi miniszternek

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalosan is jelölte Jevhen Hmarát, Ukrajna Biztonsági Szolgálatának (SZBU) korábbi magas rangú tisztjét, jelenlegi megbízott védelmi minisztert arra, hogy teljes jogkörrel töltse be a védelmi miniszteri posztot. Zelenszkij ismét hivatalosan külügyminiszternek jelölte Andrij Szibihát is, aki a júliusi kormányátalakítás óta megbízottként látta el feladatát – közölték parlamenti képviselők.

Az új védelmi miniszter személyéről szóló döntést különösen nagy figyelem övezte, miután a korábbi védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov menesztése a kaotikus kormányátalakítás során országos tiltakozáshullámot váltott ki. Mindkét jelölést jóvá kell még hagynia a parlamentnek, ami most tért vissza a nyári szünetről.

Mihajlo Fedorov 2025. december 3-án Fotó: OLEKSANDR KLYMENKO/NurPhoto via AFP

Egy ukrán tisztviselő a Kyiv Independentnek megerősítette, hogy Zelenszkij Hmarát és Szibihát jelölte a posztokra, de még nem világos, mikor kerül sor a végső szavazásra. Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő szerint a kinevezésekről szerdán szavazhatnak. „A parlament a közeljövőben, Ukrajna alkotmányával és a kialakult parlamenti eljárásrenddel összhangban megvizsgálja az előterjesztést” – mondta Ruszlan Sztefancsuk, a parlament elnöke.

Kedden korábban ismét tüntetők gyűltek össze a parlament épületénél, Fedorov visszahelyezését követelve, de ezt az elnök továbbra is elutasítja. Fedorovot a kormány egyik legnépszerűbb tagjának tartották, akit reformjaiért és az ukrán drónképességek bővítésére tett erőfeszítéseiért is méltattak.

Hmara az SZBU veteránja: korábban a szolgálat Alfa Különleges Műveleti Központját vezette, és ő felügyelte az Oroszország ellen végrehajtott ukrán nagy hatótávolságú dróncsapások hadjáratát. Ő irányította a Kígyó-sziget 2022-es felszabadítására indított műveletet is, majd idén januárban, Vaszil Maljuk távozása után az SZBU megbízott vezetőjévé nevezték ki.

Zelenszkij korábban azt mondta, Hmara „széles körű és sok tekintetben példátlan tapasztalatot” szerzett a technológiai eszközökkel végrehajtott csapásmérő műveletek terén, és Ukrajna védelmének a nagy hatótávolságú képességek fejlesztésére kell összpontosítania (ez Fedorov minisztersége alatt is kiemelt terület volt).

Hmara vezérőrnagyi rendfokozattal rendelkezik, és megbízott miniszteri kinevezése előtt sosem dolgozott a kormányban. Az ukrán jog szerint a hivatásos katonáknak hivatalosan el kell hagyniuk a katonai szolgálatot, mielőtt tartósan miniszteri tisztséget tölthetnének be.

Jevhen Hmara, az SZBU vezetője, megbízott védelmi miniszter

Bár Zelenszkij elutasította a Fedorov visszahelyezésére vonatkozó követeléseket, végül engedett a tüntetők másik fontos követelésének, és leváltotta Olekszandr Szirszkij főparancsnokot. Utódjául Mihajlo Drapatij tábornokot, egy széles körben elismert katonai vezetőt nevezett ki.

Zelenszkij Fedorov elbocsátásának legfőbb okaként Szirszkij és Fedorov állítólagos konfliktusát nevezte meg. Fedorov jövője továbbra is bizonytalan. Az elnök július 21-én azt mondta, „kiemelt jelentőségű kormányzati tisztséget” ajánlott a volt miniszternek, amiben Ukrajna technológiai szektorának megerősítésével foglalkozhatna. Egy Zelenszkijhez közel álló személy szerint az ajánlat két lehetőséget tartalmazott: Fedorov vagy a katonai innovációért felelős miniszterelnök-helyettes lehetett volna, vagy kinevezték volna az Ukroboronprom, Ukrajna állami tulajdonú hadiipari konglomerátumának élére. De Fedorov mindkét lehetőséget elutasítva közölte: kizárólag védelmi miniszterként hajlandó visszatérni. (MTI)